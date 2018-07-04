الهندي سادواني بطل كأس مكتوم بن حمدان للشطرنج

دبي (الاتحاد)

أحرز الهندي روناك سادواني، كأس الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بعدما فاز بصدارة النسخة الخامسة عشرة لبطولة دبي الدولية للناشئين التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، على مدار أسبوع بقاعته، واختتمت مساء أمس الأول، وعقب الجولة التاسعة والأخيرة، قام خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بتتويج البطل والفائزين بالمراكز الأولى، بحضور جمال العبدولي، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج، ومهدي عبد الرحيم الأمين المساعد لاتحاد الشطرنج وعيسى لطفي ونجيب صالح وأعضاء مجلس إدارة النادي واتحاد الشطرنج، كما حضر ممثلو أندية الجاليات وأولياء أمور اللاعبين، وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

واعتلى سادواني قمة البطولة برصيد 8.5 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني الأذربيجاني أحمد زاده أحمد برصيد 8 نقاط، ونال الميدالية الفضية وحل في المركز الثالث، وحصل على الميدالية البرونزية، الارميني أدوارد أكوبيان برصيد 7.5 نقطة.

ونال حمدان إدريس جائزة أفضل لاعب إماراتي، فيما فازت عنود أحمد الكعبي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما حصل إبراهيم أحمد إبراهيم على جائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج، ونالت أحلام راشد جائزة أفضل لاعبة في النادي أيضاً.

أما عن بقية الترتيب العام للبطولة فقد تشارك اللاعبون في المراكز من الرابع إلى السابع برصيد 7 نقاط بترتيب كسر التعادل وهم حسب الترتيب المركز الرابع من نصيب الأذربيجاني بابازاده خازار والخامس مواطنه فريد مصطفيف والسادس الهندي هامداني أنب، والسابع الأرميني جازريان تيجران كما تساوى في المركز من الثامن إلى العاشر برصيد 6.5 نقطة كل من الهندي جوداري فيشال والتاسع الكازاخستاني أرلان أسينوف والعاشر الأوزباكستاني عزيز سلاف.

أما عن تفاصيل الجولتين الأخيرتين في البطولة، فلم تأت الجولة الثامنة بالجديد بعدما مرت بين الكبار دون مفاجآت في النتائج، فعلى الطاولة الأولى وفي صراع القمة أكد المصنف الأول الهندي روناك سادواني علو كعبه على المدرسة الأذربيجانية بفوزه على المصنف الثاني اللاعب الاذربيجاني بابازاده خازار، بينما شهدت الطاولة الثانية خسارة الإماراتي حمد عصام من الأذربيجاني أحمد زاده أحمد، وعلى الطاولة الثالثة تراجعت المدرسة الأذربيجانية ممثلة باللاعب فريد مصطفيف بخسارته أمام المدرسة الارمينية ممثلة باللاعب أدوارد أكوبيان وعلى الطاولة الرابعة، تمكن الفلسطيني راجي أبو الزين من تحقيق الفوز على اللاعب الاماراتي عبدالله الحمادي، وعلى الطاولة الخامسة، فاز التايلاندي راشد الريامي على الإماراتي سعود بدر.

واختتمت الجولة الثامنة بصدارة مشتركة بين المصنف الأول الهندي روناك سادواني، والأذربيجاني أحمد زاده أحمد برصيد 7.5 نقطة لكل منهما، بينما انفرد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط الأرميني أدوارد أكوبيان، وبمطاردة في المركز الثالث من اللاعبين أصحاب رصيد 6.5 نقطة، ومنهم اللاعب الذي صعد قافزاً في ترتيب متقدم مع الجولات الأخيرة التايلاندي راشد الريامي والفلسطيني راجي صايل أبو الزين.

أما الجولة التاسعة والأخيرة، فقد تغير شكل المنافسة في المباريات، حيث لعب المتصدرون من أجل الفوز بكأس البطولة، حيث فرض التعادل نفسه على الطاولة الأولى بين المتصدرين الاذربيجاني أحمد زاده أحمد، والأرميني أدوارد أكوبيان ليفتحا الطريق للتتويج المصنف الأول الهندي روناك سادواني، وتأهله منفرداً على صدارة البطولة، بعد فوزه على الطاولة الثانية وتمكن من تثبيت موقعه في الصدارة بفوزه على التايلاندي الصاعد راشد الريامي، كما خسر على الطاولة الثالثة الفلسطيني راجي أبو الزين ليبتعد عن قائمة الخمسة الكبار بخسارته من الاذربيجاني فريد مصطفيف، وكذلك خسر الإماراتي إبراهيم أحمد من الاذربيجاني بابازاده خازار، والإماراتي حمد عصام أمام الأرميني تيجران جازيان، وخسر العراقي إسماعيل طارق من الهندي هادماني انوب.