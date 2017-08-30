ديانا.. لا تزال «أميرة القلوب»

لندن (د ب أ)

يستعد الأميران ويليام وهاري نجلا الأميرة ديانا للقيام بمجموعة من المراسم التأبينية لإحياء الذكرى العشرين لرحيل والدتهما. وقبل الذكرى، شارك الأميران في مقابلات مع وسائل إعلام بريطانية، تحدثا فيها عن ديانا وتأثير وفاتها في حادث سير عام 1997 على طفولتهما.

ومن المقرر أن يلتقيا ممثلين عن جمعيات خيرية كانت تدعمها ديانا منذ 20 عاماً في حدائق كنسينجتون الموجودة خارج القصر الذي عاشت فيه مع ولديها وزوجها السابق الأمير تشارلز.

ومن المقرر أن يحيي الأميران ذكرى حياة وأعمال والدتهما ولقاء ممثلين عن جهات خيرية مثل مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، والصندوق الوطني المعني بمكافحة الإيدز، ومنظمة «ليبروسي ميشن» لمكافحة الجذام، وفريق الباليه الوطني الإنجليزي. وأعلنت العائلة الملكية أنهما سيلتقيان أيضاً بُستانياً كانت تتخذه ديانا صديقاً، وذلك في الحديقة البيضاء التي تم إنشاؤها بصورة مؤقتة لإحياء الذكرى. وأضافت أنهما سيلقيان الضوء على الإنجازات المهمة للأميرة وتراث عملها الذي لا يزال يتردد صداه لدى كثيرين حتى اليوم. وكانت ديانا تلقب بـ«ملكة وأميرة القلوب» في عناوين العديد من الكتب التي تعاطفت معها أو وثقت لحياتها.