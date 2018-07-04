العربي يجدد عقد دياكيتي

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

جدد العربي القيواني عقد اللاعب الإيفواري براهيما دياكيتي لموسم آخر، إثر تألقه اللافت مع الفريق في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، وذلك رغم العروض التي حصل عليها من أندية عدة خلال الفترة الماضية، في حين دخل النادي في مفاوضات مكثفة مع بعض اللاعبين الأجانب، تمهيداً لحسم صفقة الأجنبي الثاني.

ويدشن العربي تحضيراته للموسم الجديد الثلاثاء المقبل في مقر النادي بقيادة المدرب العراقي جمال علي، وذلك بالفحوص الطبية، ومن ثم البحث في مصير المعسكر الخارجي حسب التقديرات المقررة من إدارة النادي.

وقال عبدالله سالم، المدير التنفيذي، إن هناك «شبه اتفاق» مع اللاعبين المواطنين لتجديد عقودهم المنتهية، وذلك لتتويج العلاقة الممتازة والإيجابية مع العناصر التي دافعت عن شعار الفريق الموسم الماضي بردة فعل قوية تؤكد الوفاء لشعار العربي، مشيراً إلى أن النادي يتطلع إلى إظهار أفضل ما لديه في الموسم الجديد بدوري الأولى، انطلاقاً من الرغبة الكبيرة في الوصول إلى مستوى التوقعات المطلوبة في ظل المستوى الفني الإيجابي من اللاعبين في معظم المباريات ابتداء من الدور التمهيدي لمسابقة الكأس.