مؤسس «فيسبوك».. القلق على المستقبل يفسد الطفولة

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كتب رئيس مجلس إدارة «فيسبوك» مارك زاكربرغ وزوجته إلى طفلتهما في رسالة مرفقة بصورة لهما يبتسمان مع ابنتهما البكر والمولودة الجديدة «الطفولة مرحلة رائعة، وهي تأتي مرة واحدة، فلا ينبغي أن تفسديها من خلال القلق المفرط على المستقبل.. سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أفضل مما هو عليه لك ولأطفال جيلك».

وأعلن مارك ولادة ابنته الثانية أوغست عبر شبكة «فيسبوك» التي هو أحد مؤسسيها.. وعلى غرار ما فعل عند ولادة ابنته الأولى ماكسيما نهاية عام 2015، كتب الملياردير البالغ 33 عاماً مع زوجته بريسيلا تشان رسالة إلى أوغست، متمنياً لها «ألا تكبر بسرعة» والتمتع بطفولتها.

وأنشأ زاكربرغ وزوجته مؤسسة تعنى بالطفولة تحت اسم «تشان زاكربرغ إنيشياتيف» عند ولادة طفلتهما الأولى.