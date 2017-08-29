«لعبة افتراضية» لتشخيص الزهايمر

لندن (أ ف ب)

توفر لعبة للواقع الافتراضي، عبر مهام مسلية، إمكانية تشخيص الإصابة بمرض الزهايمر، حيث يأخذ اللاعب دور بحار يقود سفينته في لعبة «سي هيرو كويست» التي تحاول تحفيز الدماغ من خلال مهمات تستند إلى الذاكرة والقدرة على تحديد الاتجاه، مع محاولة رصد أول مؤشرات المرض.

واللعبة مطورة بالشراكة مع باحثين ومتوافرة مجاناً، وقد حملت نحو ثلاثة ملايين مرة في 193 بلداً، وأوضح الطبيب ديفيد رينولدز، المدير العلمي لمركز «الزهايمرز ريسيرتش يو كاي»، أن هذه اللعبة توفر كمية هائلة من البيانات، حيث تنقل بيانات لعب كل مستخدم من دون الكشف عن هويته إلى القيمين على اللعبة، ما يسهل فهم أفضل كيفية لتنقل الرجال والنساء الذين يمارسون اللعبة. وأوضح أن اللعبة تحفز أجزاء مختلفة من الدماغ تتأثر بشكل مغاير بمرض الزهايمر، ما يسمح بربط نشاط اللاعب مع ما يدور في دماغه.

وقال المشغل الألماني «دويتشه تيليكوم» الذي يقف وراء المشروع، إن اللعب دقيقتين فقط، يوفر للباحثين خمس ساعات من البيانات التي يمكن دراستها.

كما أوضحت لورين بريسر، إحدى مصممات اللعب «من خلال هذه التكنولوجيا، يمكننا أن نعرف كيف يتصرف الناس عندما يكونون تائهين».