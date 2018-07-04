التعصُّب.. عدوّ الشعوب

نجم والي

في عمله الخالد لمن تقرع الأجراس (دار نشر أولاد جارلس سكرنير، الولايات المتحدة، 1940)، يروي الروائي الأميركي أرنست همنغواي قصة روبرت جوردن، الشاب الأميركي المنتمي إلى الكتائب الأممية المرافقة لإحدى المجموعات المسلحة التابعة لقوات الجمهورية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، والذي كُلف بصفته خبيراً بالمتفجرات بتفجير جسر خلال هجوم على مدينة سكوبيا، في عمله الخالد هذا الذي يحوي الكثير من الحوارات عن القتل والفاشية والدين، يسلط همنغواي الضوء على واحدة من أكثر المشاكل التي جرت وما زالت تجر البشرية للحروب والقتل: التعصب.

تستكشف الرواية الأيديولوجيات السياسية وطبيعة التعصب، وعلاقة ذلك بالدين. ليس من الغريب أن يلاحظ روبرت جوردون بعد استخدام العبارة الرنانة (عدو الشعب)، من جميع أطراف الحرب، أنه «لكي تكون متعصباً، عليك أن تكون واثقاً من أنك تقف إلى جانب الحق. ولاشيء أدعى إلى ذلك من العفة. والعفة هي عدو الهرطقة والكفر».

في الرواية التي هي خلاصة لأفكار وتجارب روبرت جوردون المستوحاة من تجارب آرنست همنغواي نفسه في الحرب الأهلية الإسبانية، نتعرف على العجوز أنسيلمو، الشخصية الوحيدة التي تحاول قتل التعصب في داخلها، والذي هو دليل روبرت جوردون. (الحوار من ص 57 حتى ص 61). نعم، إنه يذهب إلى الصيد وبسعادة، يقول أنسيلمو، يقتل الحيوانات، لكن أن يقتل البشر؟ كلا، فعلى عكس الأميركي/‏‏ الأوروبي روبرت جوردن، الذي لا يميل إلى قتل الحيوان، لكن ليس لديه مانع من قتل البشر إذا استدعت الحال، «لا أحد يفعل ذلك بمتعة، إذا لم يكن لحظتها مجنوناً»، لكن ليس لديه أي اعتراض «إذا كان الأمر موجباً. إذا كان يخدم القضية»، لا يميل العجوز إلى قتل الإنسان، مهما استدعت الأسباب. في إحدى حواراتهما التي تدور عن الله والدين والقتل، والتي هي كثيرة، وعندما يسأله روبرت جوردون، إذا كان قد قتل إنساناً ذات يوم، يجيبه أنسيلمو «نعم، أكثر من مرة، لكن دون متعة»، لأن قتل الإنسان هو إثم بالنسبة له، حتى الفاشي الذي عليهم قتله، لأنه كما يقول: «ضد قتل أي إنسان»، وعندما يسأله روبرت جوردون، إذا كان الإثم يأتي بالنسبة له، لأنه يؤمن بالله، يجيبه: «مع أو من دون الله، القتل بالنسبة لي هو إثم، القضاء على حياة إنسان آخر هو بالنسبة لي أمر جدي جداً. أنا أفعل ذلك، إذا كان عليّ أن أفعل ذلك، لكنني لا أنتمي إلى سلالة بابلو»، عن طريق تأكيد العجوز على ذلك، يُري همنغواي عبر شخصية بابلو، قائد المجموعة المناهضة للفاشية، وجه التعصب على الجانب الجمهوري. بابلو الذي ظاهرياً لم يخف عدم التزامه بعملية تفجير الجسر لخوفه من موتهم بعد تنفيذ العملية، والذي يصطدم سلوكه هذا مع إحساس روبرت جوردون القوي بأداء عمله وخوفه من تداعيات سلوك بابلو بإفشال العملية، يأتي خوفه عملياً من ماضيه، من سلوكه في بداية اندلاع الحرب الأهلية، المجزرة التي ارتكبها بابلو «بدم بارد» ضد أفراد «الحرس المدني» الفاشيين، عن طريق تفجيرهم وإعدامهم رمياً بالرصاص، وضد أعضاء المجلس البلدي المحلي الفاشيين في قريته، عن طريق تسليمهم لسكان القرية من الفلاحين لقتلهم واحداً واحداً، شق رؤوسهم بالفؤوس وحرق بعضهم (كما فعل أحد الفوضويين المخمورين)، تلك المجزرة التي ظلت حديثاً يدور على لسان الناس، والتي يفرد لها همنغواي صفحات طويلة من الكتاب، يرويها على لسان بيلار، زوجة بابلو والشاهدة على ما حدث، المجزرة هذه بدأ شبحها يطارده، أمر جعله يلجأ للخمرة ليل نهار، كل أعضاء المجموعة يعرفون ذلك، العجوز أنسيلمو أولهم، ذلك ما يجعله يؤكد، بأنه لا ينتمي إلى قبيلة بابلو، وعندما يحاول روبرت جوردون التخفيف من شعوره بالإثم، قائلاً: «لكن من أجل كسب حرب ما، علينا قتل أعدائنا. كان الأمر دائماً بهذا الشكل»، فيجيبه العجوز، «بالتأكيد. في الحرب علينا أن نقتل. لكن عندي أنا أفكاري الخاصة بي»، ثم يعرض فكرته: «لن أقتل حتى قساً. لن أقتل أيضاً أي ملاك أراضي. سأجعلهم يعملون كل يوم – كما عملنا نحن في الحقول، وكما عملنا مع الخشب في الجبال – طوال حياتهم، حينها سيرون، لأي شيء وُلد للإنسان. بأن يناموا مثلما ننام. بأن يأكلوا، مثلما نأكل. لكن قبل كل شيء، بأن يعملوا. بهذا الشكل سيتعلمون»، ولكي يكون واضحاً أكثر، «قتلهم لا يحمل أي درس. أنت لا تسطيع أن تدمرهم، لأن من بذورهم يأتون آخرون مع كراهية أكثر. السجن لاشيء. السجن ينتج الحبس فقط. على كل الأعداء أن يتلقنوا درساً».

لعنة الأيديولوجيا

هل يعرف التعصب ديناً؟ أليس هو ما تتقاطع عنده الأيديولوجيات والأديان؟ ها هو بيريندو الضابط الفاشي والكاثوليكي المؤمن كما يدعي، يأمر جنوده بقطع رأس السوردو وجماعته «الجمهوريين»، بعد موتهم، لأخذها معهم، ثم «يأخذ برسم علامة الصليب مرات عديدة، وهو يهبط منحدر التل، ويردد صلاة آفا ماريا خمس مرات»، لكن «لروح رفاقه الذين سقطوا»(ص401)، أما العجوز أنسيلمو المؤمن هو الآخر وفي لحظة يأس وغضب، يطلب العون من الله لكي يقتل أكبر عدد ممكن من الفاشيين: «ساعدني يا ربي، لكي أسيطر على حركة ساقيّ، ألا أهرب، عندما يسوء الوضع. ساعدني يا ربي، أن أتصرف غداً في المعركة مثل رجل» (ص407). وإذا كان الدين يفعل مفعوله مع الضابط الشاب الفاشي بيرندو والجمهوري العجوز أنسيلمو، فإن الأيديولوجيا تلقي ظلالها الواضحة على شخصية الشيوعي الفرنسي أندريه مارتي، الكوميسار السياسي ومسؤول فرق المتطوعين الأمميين. ففي مشهد يقترب من الكوميديا السوداء نلتقي بشخصية مارتي الذي يعرفه ال كوربورال، الرقيب ومسؤول حراسة الطريق المؤدي للقيادة العسكرية بـ «المجنون»، خلال حديثه مع غوميز وأندرس اللذين أمر هذا «المجنون» باعتقالهما، رغم أنهما من رفاقه. يقول ال كوربورال عن مارتي: