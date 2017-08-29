«الشارقة للكتاب» تفتح أسواق المنطقة أمام الناشرين البرازيليين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها على دعم المكانة الثقافية لإمارة الشارقة حول العالم، عقدت هيئة الشارقة للكتاب، في مدينة ساو&rlm‭ ‬باولو ‬في البرازيل، ‬اجتماعاً ‬مع ‬غرفة ‬البرازيل ‬للكتاب، ‬استهدف ‬تعزيز ‬التعاون ‬بين ‬الطرفين، ‬ومناقشة ‬سبل ‬تطوير ‬العمل ‬المشترك، ‬وتشجيع ‬المبادرات ‬الداعمة ‬للتبادل ‬الثقافي ‬والمعرفي ‬بين ‬الجانبين.

ويأتي الاجتماع في وقت تسعى إمارة الشارقة إلى استقطاب الناشرين البرازيليين إلى دخول أسواق المنطقة من خلال «مدينة الشارقة للنشر»، التي تفتح أبوابها قبل نهاية العام الجاري، بوصفها جسراً ثقافياً معرفياً يربط الوطن العربي بالعالم.

وناقش وفد «الهيئة»، خلال الاجتماع، التحضيرات الجارية لمشاركة الشارقة بصفتها «ضيف شرف»، في معرض ساو باولو للكتاب 2018 - أحد أكبر معارض الكتاب في أميركا اللاتينية- والذي يقام في البرازيل خلال الفترة من 3 إلى 12 أغسطس 2018، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم.

حضر الاجتماع عن الشارقة، كل من أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وروان الدباس، مديرة العلاقات الدولية في جمعية الناشرين الإماراتيين، فيما حضره عن الجانب البرازيلي، كل من كارين بانزا، رئيس الشؤون الدولية في غرفة البرازيل للكتاب، ولويس مينيزيس، مدير الشؤون الدولية في غرفة البرازيل للكتاب، وعدد من الإداريين في الغرفة.

والتقى العامري على هامش زيارة «الهيئة» للبرازيل مجموعة من الناشرين البرازيليين المهتمين بأسواق منطقة الشرق الأوسط، وقدّم عرضاً تفصيلاً عن الإمارة، وما توفره من مرافق حيويّة لدعم الناشرين، لاسيما مدينة الشارقة للنشر، التي تتيح العديد من التسهيلات المهنية والاستثمارية للعاملين في هذا المجال.وتطرق العامري إلى أهم ميزات مدينة الشارقة للنشر، بقوله: «توفر المدينة الكثير من التسهيلات للناشرين والعاملين في صناعة الكتاب، أبرزها انخفاض أسعار الطباعة، وتوافر العديد من المطابع الكبرى التي تعمل على مدار الساعة، وسهولة الحصول على الأوراق والأحبار والمواد اللازمة للطباعة، وإمكانية الاستفادة من خدمات الشحن الجوي والبحري بأسعار تنافسية».

كما التقى العامري، خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين البرازيليين، كان أبرزهم برونو كوفاس، نائب عمدة مدينة ساو باولو الذي رحب باختيار إمارة الشارقة ضيف شرف معرض ساو باولو للكتاب 2018، مؤكداً أن هذا الاختيار سيدعم تعزيز العلاقات المشتركة بين البرازيل والإمارات، وفرصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وناقش الطرفان المقترحات المقدمة لإبراز مشاركي الشارقة على أوسع نطاق العام القادم.