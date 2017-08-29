«المرأة حاضنة الثقافة».. جلسة حوارية تضيء على الإنجاز النسوي

غالية خوجة (دبي)

احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، أقامت ندوة الثقافة والعلوم في مقرها في دبي مساء أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان «المرأة حاضنة الثقافة» شاركت فيها د. رفيعة غباش، والتشكيلية علياء زعل لوتاه، بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد وعبد الغفار حسين وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والعديد من الشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية والمهتمات والمهتمين.

وأدارت الجلسة وافتتحتها الشاعرة شيخة المطيري عضو مجلس إدارة الندوة، التي تحدثت عن الإنجاز الإماراتي النسوي ومنافساته المشرقة، مستعرضة بعض التجارب والذكريات، ودور المرأة في ذاكرة الإمارات والتراث والتاريخ والحاضر والمستقبل. ثم تحدثت د. رفيعة غباش عن هذا اليوم وكيف هو ثمرة جهود المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود، الذين دعموا تمكين المرأة منذ اللحظة الأولى لنشأة الدولة وما قبلها. وأكدت دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، موضحةً أن لسموها حضوراً استثنائياً جامعاً بين قوة الشخصية والقدرة على إحداث التغيير، وكيف تفهمت احتياجات المرأة والمجتمع، واستطاعت تطويع الثقافة القبلية لتستوعب المستجدات، وقد مثل الجمع بين الحفاظ على الموروث والتحرك بفاعلية نحو المستقبل أرضيةً صلبةً ودافعة للمرأة، على صعد التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني. وتابعت متحدثة عن تجربتها التوثيقية ونوستالجيتها مع المكان سواء في البحرين حين كانت رئيسة جامعة الخليج، أو أثناء دراستها وإنجاز بحوثها وكتبها في الطب والتوثيق، وتوقفت عند (بيت البنات/&rlm&rlm&rlm&rlm متحف المرأة) في دبي الذي أسسته، ليكون حاضناً للذاكرة الثقافية التراثية، وعرضت فيلماً توثيقياً عن (نساء دبي في الستينيات)، مبرزة أهم نقاط التواصل الإنساني ونمط الحياة في تلك المرحلة، كما توقفت عند إنجازات المرأة الثقافية وما يقدمه مجلس الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان للفكر والمعرفة، ورواق عوشة بنت حسين الثقافي، وصالون الملتقى الأدبي وأسماء الصديق، ومؤسسة بحر الثقافة والشيخة روضة، مشيرةً إلى دور جمعية النهضة النسائية في دبي.

وبدورها، تحدثت التشكيلية علياء زعل لوتاه (مساعد الفن الحديث والمعاصر في متحف اللوفر - أبوظبي)، عن المرأة والتشكيل، مبتدئة ببيئتها الفنية، وذكرياتها مع المدرسة، ودراستها التصميم المعماري الداخلي، وحرصها على الإبداع في الفن الذي يشبهها، وعملها في بينالي البندقية، مستعيدة ذاكرة الفن اليدوي، وتطويره من خلال التعليم الحديث، والمفاهيم الجديدة للفن، بدءاً من المفاهيمي عبوراً إلى التجريدي ولا انتهاء بالسوريالية الواقعية، إضافة إلى بروز فنانات على الساحة المحلية والعربية والعالمية. وفي الختام، وبعد حوار بين المنصة والمتلقين، تمّ تكريم المشاركات في الجلسة الحوارية.