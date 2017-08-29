«إمارات الرؤى» تحاكي أسبوع الفن في برلين وتستعرض التأملات في أرض الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون معرضاً للفنانين الإماراتيين خلال «أسبوع الفن في برلين» (13 - 17 سبتمبر) تحت عنوان «إمارات الرؤى». وينتقل 30 فناناً من المشاركين في المعرض إلى برلين، لحضور افتتاحه الرسمي. وهي المرة الأولى التي تشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين في حدث فني ضخم على هذا المستوى في أوروبا. ويستقبل معرض «إمارات الرؤى» زواره في متحف «مي كوليكترز»، حيث يُعرض أكثر من خمسين عملاً لأبرز الفنانين الإماراتيين المعاصرين، مستعرضاً تأملاتهم لأرض الوطن في دراسة لثنائيات مختلفة ضمن سبعة مواضيع هي؛ الأمة والوحدة، والجغرافيا والطبيعة، والعمارة والعُمران، والبورتريه والهوية، والروحانية، واللغة والخط العربي، والتقاليد والتراث.

وكان معرض «إمارات الرؤى» قد أقيم للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان أبوظبي 2016، وهو الآن جزء من برنامج الفعاليات الدولية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. ويعد فرصة لتقديم إبداعات الفنانين الإماراتيين للجمهور العالمي، واستعراض غنى وتنوع الممارسات الإبداعية التي تقدمها الساحة الفنية الإماراتية، فضلاً عن فتحه الأبواب أمام حوار بناء على مستوى عالمي.

ومن الفنانين الإماراتيين المشاركين في معرض «إمارات الرؤى»، خلال أسبوع الفن في برلين؛ ابتسام عبدالعزيز، وآمنة الدباغ، ومحمد كاظم، الذين يقدمون أعمالاً فنية تعكس تفاعل الفنانين الإماراتيين خلال ممارساتهم الفنية، والتي عبّروا عنها من خلال فن النحت ولوحات وصور فوتوغرافية وكولاج وفيديو وأعمال تركيبية. وبهذا يبرز «إمارات الرؤى» التحولات النشطة والمستمرة التي تشهدها ساحة الفنون التعبيرية في دولة الإمارات اليوم.

كما تقام أيضاً مجموعة من الفعاليات الثقافية، تتضمن لقاءات مع الفنانين خلال حفل الافتتاح، كما تشارك هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في ندوة حوارية خاصة، تتناول مواضيع «الهوية الإماراتية» و»الإبداع الإماراتي». يتبع الندوة حفل للفنان طارق يمني «بنِنسُلَر: إيقاعات خليجية على أنغام الجاز»الذي يجمع بفنون العيالة من دولة الإمارات، إضافة إلى العرضة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وغيرها من ألوان الموسيقى الخليجية التي تستكشف التشابهات والاختلافات بينها وبين موسيقى الجاز العالمية.

وفي شهر أكتوبر، تشارك مجموعة من الفنانات مثل زينب الهاشمي، وآمنة الدباغ، والشاعرة الإماراتية عفراء عتيق في ندوات حوارية أخرى، كما تتحدث الفنانة كريمة الشوملي عن بحثها المتخصص في «البرقع الإماراتي»، يعقبه تقديم عرض فني حي. كما يتواجد صنّاع السينما الإماراتية في هذا الحدث، إذ يشارك المخرج أحمد زين بفيلم «منحة الوالد» والمخرجة نجوم الغانم بفيلم «سماء قريبة». يُذكر أن كلا الفيلمين تم إخراجهما بدعم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. ويرافق المعرض برنامج تعليمي لطلبة المدارس، الذين ستتاح لهم فرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية يقدمها الفنانون: سارة العقروبي، وعزة القبيسي، وسعيد المدني.