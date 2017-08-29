شارابوفا تطيح هاليب في «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (د ب أ)

وجهت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقاً صفعة قوية إلى الرومانية سيمونا هاليب وأطاحت بها مبكرا من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

وتغلبت شارابوفا، التي تشارك في البطولة الحالية ببطاقة دعوة (وايلد كارد) على هاليب المصنفة الثانية للبطولة 6 - 4 و4 - 6 و6 - 3 ليكون انتصارا رائعا لها في أول مباراة تخوضها بالبطولات الأربع الكبرى منذ يناير 2016.

وضربت شارابوفا بالتوقعات التي سبقت البطولة عرض الحائط حيث أطاحت الرومانية هاليب التي كانت المرشحة الأقوى للفوز في هذه المباراة.

وتلتقي شارابوفا في الدور الثاني مع المجرية تيميا بابوش التي تأهلت للدور الثاني بالفوز على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 7 - 5 و5 - 7 و7 - 5.