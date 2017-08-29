نظام جديد لـ «أقوياء اليد»

عماد النمر (دبي)
أسفرت قرعة دوري أقوياء اليد للموسم الجديد عن مواجهات متوازنة في الأسبوع الأول، حيث تقام ثلاث مباريات تجمع الوصل مع العين، والشارقة والنصر، وشباب الأهلي- دبي مع الجزيرة.
وأقيمت أمس الأول قرعة مسابقات الدوري وكأس الإمارات للرجال، إضافة لدوري فئة الشباب، بمشاركة 6 فرق فقط، وفئة الناشئين بمشاركة 9 فرق، هي الجزيرة والأهلي والوصل والنصر والشارقة والعين، إضافة إلى اتحاد كلباء وبني ياس والوحدة في فئة الناشئين.
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وتنطلق بطولة كأس الإمارات 15 من ديسمبر المقبل، ويلتقي في الأسبوع الأول الجزيرة مع النصر، والأهلي مع العين، والوصل مع الشارقة، وتنتهي المسابقة 5 فبراير المقبل، ثم أقيمت بعد ذلك قرعة مسابقات فئة الشباب، وكذلك فئة الناشئين.
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وقال: لجنة المسابقات أوصت برفع العقوبات المفروضة على اللاعبين من العام الماضي وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك، كما تم اعتماد لائحة انتقالات اللاعبين للموسم الجديد.