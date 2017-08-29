نظام جديد لـ «أقوياء اليد»

عماد النمر (دبي)

أسفرت قرعة دوري أقوياء اليد للموسم الجديد عن مواجهات متوازنة في الأسبوع الأول، حيث تقام ثلاث مباريات تجمع الوصل مع العين، والشارقة والنصر، وشباب الأهلي- دبي مع الجزيرة.

وأقيمت أمس الأول قرعة مسابقات الدوري وكأس الإمارات للرجال، إضافة لدوري فئة الشباب، بمشاركة 6 فرق فقط، وفئة الناشئين بمشاركة 9 فرق، هي الجزيرة والأهلي والوصل والنصر والشارقة والعين، إضافة إلى اتحاد كلباء وبني ياس والوحدة في فئة الناشئين.

واستحدث الاتحاد نظاماً جديداً لمسابقة دوري الرجال، نظراً لقلة الفرق المشاركة، حيث يقام على جزأين، الأول دوري من دورين بين الأندية الستة، ويبدأ 22 من سبتمبر المقبل، والثاني مربع ذهبي يبدأ في 27 أبريل المقبل، يتأهل له أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، على أن يقام دوري من دور واحد بين الأندية أصحاب المراكز من الرابع للسادس، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى المربع الذهبي، وسيمنح الأول في المربع الذهبي 3 نقاط، والثاني نقطتين، والثالث نقطة واحدة، ولا نقاط للرابع، ويقام بين أندية المربع الذهبي دوري من دور واحد لتحديد البطل على أن ينتهي في 12 مايو.

وتنطلق بطولة كأس الإمارات 15 من ديسمبر المقبل، ويلتقي في الأسبوع الأول الجزيرة مع النصر، والأهلي مع العين، والوصل مع الشارقة، وتنتهي المسابقة 5 فبراير المقبل، ثم أقيمت بعد ذلك قرعة مسابقات فئة الشباب، وكذلك فئة الناشئين.

وأوضح نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد أن الموسم الجديد يبدأ 15 من سبتمبر المقبل بمباراة السوبر التي تجمع بين شباب الأهلي- دبي والشارقة، على أن ينطلق الدوري بعد ذلك، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ثلاثة أيام في أكتوبر لأول تجمعات المنتخب الداخلية، وستة أيام في نوفمبر، على أن يتوقف الدوري من أجل البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، كما يتوقف الدوري طوال يناير من أجل مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم من 21 إلى 31 يناير.

وقال: لجنة المسابقات أوصت برفع العقوبات المفروضة على اللاعبين من العام الماضي وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك، كما تم اعتماد لائحة انتقالات اللاعبين للموسم الجديد.