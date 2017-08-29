فريق الإمارات يضم كريستوف وبيستروم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات عن توصله إلى اتفاق مع النرويجي ألكسندر كريستوف للانضمام إلى الفريق لموسم 2018، وقد وقع البطل الأوروبي عقداً لمدة عامين، ليصبح بذلك ثالث دراج يوقع الفريق عقداً معه خلال الصيف، وذلك إلى جانب دان مارتن وروي سوثيرلاند.

وقال ألكسندر كريستوف: أنا فخور بالانضمام إلى فريق الإمارات ومتحمس جداً، إنها خطوة كبيرة بالنسبة إليَّ، وذلك لأنها المرة الثانية خلال مسيرتي بأكملها التي أغير فيها فريقي، أتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد وموظفي الفريق، كما أتطلع إلى التعرف على جميع الأشخاص الذين يعملون على هذا المشروع.

وأضاف: مطمئن بخصوص المستقبل، ومتأكد من أننا سنتمكن من تحقيق نتائج عظيمة مع انضمامنا إلى فريق الإمارات اعتباراً من الربيع المقبل.

كما أعلن الفريق عن صفقة جديدة مع النرويجي سفين إيريك بيستروم، وكان الدراج الشاب قد فاز ببطولة العالم لتحت 23 عاماً عام 2014، وسينضم إلى الفريق لمدة عامين اعتباراً من موسم 2018 مثل مواطنه كريستوف.