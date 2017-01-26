النّثـرُ ومسَافاتُ الضَّوْء

محمد بنّيس

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تدلُّ الممارسة النصية على مسافات الضوء في الشعر والنثر، كلُّ واحد منهما يمتلك مغامرتَه الخاصة. في الطريق يلتقيَان، يتوازيَان أو يتقاطعَان. ذلك ما أستخلصُه من أعمال نثرية بدأتُ كتابتَها في مرحلة لاحقة على صدور أعمالي الشعرية الأولى. ويمكن اعتبار «بيان الكتابة» أول نص له مسافةُ الضوء. كتبتُ هذا النص ـ البيان في لحظة كانت قصيدتي تغامر بالبحث عن بناء مختلف. كانت تحتاجُ إلى نص من خارجها، يقترب منها ويبتعد عنها. لم يكن ضوؤُها وحده كافياً لتستأنف الطريق. والنص ـ البيان ضوءٌ ينبثق على حدودها، من خارجها وداخلها في آن. معه بدتْ تفاعلاتُ القصيدة مع الذات واللغة والمجتمع، بما سيصبح في اللاحق رؤية تتجاوب فيها الوضعية المركّبة للكتابة والحداثة.

بهذا المعنى يكون الشعرُ بحاجة إلى النثر، والنثرُ بحاجة إلى الشعر. ثم الكتابةُ تخترق الحدود، تفتحُها على العبور المُتبادَل بينهما. ليس معنى ذلك أن الشعر والنثر متماهيان. إذ بينهما كثافةُ الذات الكاتبة، التي لا يمكن اختزالها في القصيدة. لكن كل واحد منهما يُلقي بضوئه الخاص في طريق الآخر. لا يتـمُّ تبادلُ الضوء بطريقة آلية، فنعتقدُ أن الانتهاءَ من كتابة قصيدة ينتظر النثرَ ليضيءَ جسدها، أو أن نصاً نثرياً يعني بداهةً أنه يقفُ على باب القصيدة، يتوسّل ضوْءَها. لا شيء من رؤية ميكانيكية كهذه.

في البدء كانت القصيدة، وهي تبقى وفيةً للبداية، التي تتجدد على الدّوام. تأتي وتذهب على الطرقات الألف للمُغامرة والتجربة. ثم النثر يفاجئُ القصيدة بما ينقلها إلى فضاء التأمل النظري والفكري، يعرضُ أوضاعَ اللغة، الزمن، الموروث، التداخلات الثقافية والشعرية، البناء، الذات، المصير، يتشبّثُ بالسؤال كحقيقة ملازمة للشعر. وبهذا يملك النثرُ بعضاً من الضوء الذي ليس من طبيعة ضوء الشعر.