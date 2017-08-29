أياكس يستعيد دي يونج

أمستردام (د ب أ)
عاد المهاجم الهولندي الدولي سيم دي يونج إلى صفوف فريقه السابق أياكس أمستردام، بعد 3 أعوام فقط من انتقاله لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد 6 أعوام.
وانتقل دي يونج إلى نيوكاسل في نهاية موسم 2014 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، بعد فوزه مع أياكس بأربعة ألقاب في الدوري الهولندي، علماً بأنه حمل شارة قيادة أياكس منذ 2012.
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وعاد دي يونج إلى صفوف أياكس أمستردام بعقد يمتد 3 أعوام مقابل نحو 4 ملايين إسترليني.
وقضى دي يونج الموسم الماضي معاراً إلى إيندهوفن وسجل معه 6 أهداف خلال 22 مباراة.