أياكس يستعيد دي يونج

أمستردام (د ب أ)

عاد المهاجم الهولندي الدولي سيم دي يونج إلى صفوف فريقه السابق أياكس أمستردام، بعد 3 أعوام فقط من انتقاله لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد 6 أعوام.

وانتقل دي يونج إلى نيوكاسل في نهاية موسم 2014 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، بعد فوزه مع أياكس بأربعة ألقاب في الدوري الهولندي، علماً بأنه حمل شارة قيادة أياكس منذ 2012.

ولكن دي يونج شارك في 4 مباريات فقط وسجل هدفاً واحداً مع نيوكاسل على مدار 3 أعوام، بسبب الإصابات المتلاحقة التي ألمت به.

وعاد دي يونج إلى صفوف أياكس أمستردام بعقد يمتد 3 أعوام مقابل نحو 4 ملايين إسترليني.

وقضى دي يونج الموسم الماضي معاراً إلى إيندهوفن وسجل معه 6 أهداف خلال 22 مباراة.