ارتياح بلجيكي بعودة هازارد

بروكسل (د ب أ)

رحب روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، بعودة أيدين هازارد للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة جبل طارق غداً ثم اليونان الأحد المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، علماً أن الفريق يتصدر المجموعة الثامنة من التصفيات برصيد 16 نقطة.

وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي: إيدين شارك مع فريق تشيلسي تحت 23 عاماً أمام إيفرتون، سعداء للغاية بعودته إلينا، التنسيق مع تشيلسي يسير بشكل جيد للغاية، لقد تابعنا حالة اللاعب على مدار 3 أسابيع وسنقيم الوضع على أساس يومي، هناك فرصة جيدة للدفع به أمام جبل طارق.

وأضاف: تحدثت إلى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، وقد اتفقنا على أن وجود اللاعب مفيد للجميع، سنستغل الأيام القليلة المقبلة لتقييم تعافيه، وجود القائد واللاعب هازارد له أهمية قصوى داخل الملعب.

وخضع هازارد لجراحة لعلاج كسر في الكاحل تعرض له في يونيو الماضي خلال وجوده مع المنتخب البلجيكي، ويغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين قبل أن يشارك مع فريق 23 عاماً بناديه أمام إيفرتون قبل ثلاثة أيام.