35 مليون استرليني تنقل تشامبرلاين إلى الغريم

لندن (أ ف ب)

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي أليكس أوكسلايد - تشامبرلاين في طريقه للانضمام إلى تشيلسي بطل الدوري.

واستناداً إلى صحيفتي «ذا جارديان» و«ذا اندبندنت» وشبكة «زي إس بي إن»، توصل الناديان إلى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي استبدل في المباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة قاسية أمام ليفربول برباعية، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا.

وأشارت «ذا اندبندنت» إلى أن تشيلسي عرض مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الدولي، مرجحة أن يؤدي انتقاله من «المدفعجية» إلى الغريم اللندني تشيلسي، إلى تفاقم العلاقة المتوترة بين المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينجر ومشجعي الفريق، الذين يطالبونه منذ الموسم الماضي بالرحيل، ولم يلمسوا هذا الموسم أي تحسن ملحوظ في أداء الفريق عما كان عليه الموسم الماضي.

وكان الفرنسي الذي يتولى تدريب أرسنال منذ عام 1996، أعرب في تصريحات سابقة هذا الشهر عن رغبته في بقاء تشامبرلاين، قائلاً: في العام الماضي، حقق تقدماً كبيراً.