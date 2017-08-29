35 مليون استرليني تنقل تشامبرلاين إلى الغريم

لندن (أ ف ب)
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي أليكس أوكسلايد - تشامبرلاين في طريقه للانضمام إلى تشيلسي بطل الدوري.
واستناداً إلى صحيفتي «ذا جارديان» و«ذا اندبندنت» وشبكة «زي إس بي إن»، توصل الناديان إلى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي استبدل في المباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة قاسية أمام ليفربول برباعية، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا.
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وكان الفرنسي الذي يتولى تدريب أرسنال منذ عام 1996، أعرب في تصريحات سابقة هذا الشهر عن رغبته في بقاء تشامبرلاين، قائلاً: في العام الماضي، حقق تقدماً كبيراً.
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