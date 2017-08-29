موناكو (أ ف ب)

تعاقد موناكو بطل الدوري الفرنسي مع الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكان يوفيتيتش قائد منتخب بلاده، معاراً من إنتر إلى إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي، وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 7 أهداف.

ويرتدي الدولي البالغ من العمر 27 عاماً، القميص رقم 10 لموناكو، والذي كان حتى الآن في حوزة لاعبه الشاب كيليان مبابي «18 عاماً»، والذي يبدو في طريقه للانضمام إلى سان جيرمان الفرنسي مقابل نحو 180 مليون يورو. وبدأ يوفيتيتش مسيرته في صفوف بارتيزان بلجراد، ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي بين 2008 و2013.

وأفادت مصادر مقربة من موناكو أنه الأخير بات قريباً من ضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي لياندر ديندونكر «22 عاماً» من أندرلخت، وذلك بعد لقاء بين وكيل أعمال اللاعب ومسؤولين في الناديين على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس الماضي.

وبحسب تقارير أولية، كان موناكو يعتزم دفع 21 مليون يورو «إضافة إلى مكافآت وحوافز» لضم اللاعب البلجيكي.

إلا أن هذا المبلغ قد يخفض في حال شملت الصفقة انتقال لاعب موناكو سواليهو ميتي في الاتجاه المعاكس.