موناكو (أ ف ب)
تعاقد موناكو بطل الدوري الفرنسي مع الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.
وكان يوفيتيتش قائد منتخب بلاده، معاراً من إنتر إلى إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي، وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 7 أهداف.
|
وأفادت مصادر مقربة من موناكو أنه الأخير بات قريباً من ضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي لياندر ديندونكر «22 عاماً» من أندرلخت، وذلك بعد لقاء بين وكيل أعمال اللاعب ومسؤولين في الناديين على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس الماضي.
|
إلا أن هذا المبلغ قد يخفض في حال شملت الصفقة انتقال لاعب موناكو سواليهو ميتي في الاتجاه المعاكس.