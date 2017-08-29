ليفربول يضم كيتا

برلين (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي توصله إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا من لايبزج الألماني في عام 2018. وجاء ذلك تأكيداً لما ذكرته تقارير إخبارية حول أن ليفربول سيضم كيتا مقابل 48 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني، بجانب حوافز إضافية لم يكشف عن قيمتها، لكنه لن ينضم إلى الفريق قبل أول يوليو 2018.

وقال كيتا في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: سعيد بالتوصل إلى اتفاق لانضمامي إلى نادي ليفربول في الصيف المقبل، حيث إنني سأصبح ضمن مشروع أشعر بالحماس إزاءه بشكل كبير. ورفض لايبزج التفكير في بيع اللاعب الغيني الدولي البالغ من العمر 22 عاماً، هذا الموسم، حيث يتأهب الفريق لمشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا.