تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لـ«مونديال روسيا» «التانجو» يجهز أسلحته الهجومية لضرب دفاعات أوروجواي



تاريخ النشر: الأربعاء 30 أغسطس 2017 بوينس آيرس، بورتو أليجري (د ب أ) بدأ خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وضع لمساته الأخيرة على تشكيلة خطه الهجومي لمواجهة أوروجواي في مباراة مصيرية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وعلى الأرجح سيدفع سامباولي بالثلاثي ليونيل ميسي وباولو ديبالا وماورو إيكاردي في الخط الهجومي للمنتخب الأرجنتيني، خلال هذه المباراة المرتقبة والمقررة غداً. وشارك الثلاثي المذكور نجوم برشلونة الإسباني ويوفنتوس وإنترميلان الإيطاليين على الترتيب، في مران قاده سامباولي أمس الأول داخل مركز تدريبات الاتحاد الأرجنتيني. ورغم أنه لم يكشف عن تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها المباراة، تظل احتمالية مشاركة ميسي وديبالا وإيكاردي في الخط الهجومي لمنتخب «التانجو الأرجنتيني» خياراً قد يلجأ إليه سامباولي في مباراة أوروجواي التي ستقام على ملعب «سينتيناريو» في العاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو. يذكر أن ميسي سجل هدفين في المباراة التي فاز بها برشلونة هذا الأسبوع 2 /&rlm صفر على ألافيس في الدوري الإسباني، كما أحرز ديبالا «هاتريك» في المباراة التي تغلب فيها يوفنتوس 4 /&rlm 2 على جنوة، فيما قاد إيكاردي إنتر ميلان بهدفين حملا توقيعه للفوز 3/&rlm 1 على روما. ... المزيد