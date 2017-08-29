«التانجو» يجهز أسلحته الهجومية لضرب دفاعات أوروجواي

بوينس آيرس، بورتو أليجري (د ب أ)
بدأ خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وضع لمساته الأخيرة على تشكيلة خطه الهجومي لمواجهة أوروجواي في مباراة مصيرية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وعلى الأرجح سيدفع سامباولي بالثلاثي ليونيل ميسي وباولو ديبالا وماورو إيكاردي في الخط الهجومي للمنتخب الأرجنتيني، خلال هذه المباراة المرتقبة والمقررة غداً.
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ورغم أنه لم يكشف عن تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها المباراة، تظل احتمالية مشاركة ميسي وديبالا وإيكاردي في الخط الهجومي لمنتخب «التانجو الأرجنتيني» خياراً قد يلجأ إليه سامباولي في مباراة أوروجواي التي ستقام على ملعب «سينتيناريو» في العاصمة الأوروجوايانية مونتفيديو.
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