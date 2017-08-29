المدني نائباً لرئيس «مالية آسيوي» الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

فاز غازي سبيل المدني مدير السياحة الرياضية في مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة الريشة الطائرة في الدولة بمنصب نائب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة للفترة من 2017 وحتى 2019، ليكون أول إماراتي يحتل منصباً في الاتحاد الآسيوي للعبة.

جاء ذلك خلال مشاركة المدني في اجتماع الجمعية العمومية الـ78 للاتحاد الدولي للعبة الذي عقد مؤخراً في أستراليا، بمشاركة 183 دولة من بينها 42 دولة آسيوية شارك ممثلوها في اختيار أعضاء الاتحادين الدولي والقاري للعبة.

وجاء الاختيار تقديراً لجهود المدني المبذولة لنشر ممارسة رياضة الريشة الطائرة في الدولة وتنظيم برامج تعليم للطلبة ومختلف شرائح المجتمع، وكذلك استضافة نهائيات بطولة السوبر العالمية بمشاركة نخبة أبطال وبطلات العالم.

وقد تم في اجتماع الجمعية العمومية تقديم عرض عن قصة نجاح جهود المجلس في نشر وتطوير هذه الرياضة في الدولة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنوات قليلة جداً، ونال العرض تقدير وإشادة الدول المشاركة في المؤتمر سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم جاليات من أكثر من 200 دولة من بينها عدد كبير من الدول التي تحتل فيها رياضة الريشة الطائرة مكانة مميزة.

جدير بالذكر أن مجلس دبي الرياضي تبنى نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة واستضافة مختلف البطولات، كما أطلق عدد من المبادرات ومن بينها «شاتل دبي» في عالم دبي للرياضة وزيارة المدارس، وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة عدد ممارسي هذه الرياضة المهمة وتحول دبي إلى وجهة عالمية مفضلة لأبطال وعشاق هذه الرياضة، وفي تأسيس لجنة الريشة الطائرة في الدولة التي تم ضمها لاتحاد الكرة الطاولة.