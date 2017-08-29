الأميركي سوري يقفز 91 مركزاً

كوبنهاجن (الاتحاد)

توج الأميركي جوليان سوري بأول ألقابه في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت عنوان (السباق إلى دبي)، حينما أحرز لقب بطولة الدنمارك المفتوحة ليقتحم قائمة المراكز الـ60 المؤهلة إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وتحتضنها عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل، وتعد المحطة الختامية للجولة العريقة.

وفاز الأميركي (26 عاماً) بالبطولة بفارق أربع ضربات متقدماً على الإنجليزي ديفيد هورسي في يوم نهائي مثير في منتجع هيمرلاند للجولف ليحصل على 300 ألف نقطة ليقفز 91 مركزاً من 151 إلى 60 في ترتيب (السباق إلى دبي) بمجموع 421.572 نقطة، مما يجعله في موقف جيد للتأهل لبطولة جولة موانئ دبي.

وفي اليوم الأخير كان سوري متأخراً بفارق ضربتين عن هورسي، ولكنه قدم أداءً رائعاً حيث أحرز سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 64 ليصبح متقدماً بفارق أربع ضربات في النهاية عن هورسي المتوج بلقب هذه البطولة عام 2015، لكنه أهدر فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وحصل هورسي على المركز الثاني في البطولة ليكسب 200 ألف نقطة، وانتقل من المركز 99 إلى المركز 56 في لائحة (السباق إلى دبي)، حيث بلغ مجموع نقاطه هذا الموسم 281.754 نقطة، وأصبح الإنجليزي قريباً من تأمين مكانه في بطولة نهاية الموسم في نوفمبر في عقارات جميرا للجولف.

وفي الوقت نفسه، حقق الإنجليزي كريس بايزلي المركز الثالث في البطولة وحصل على 93 ألف نقطة لينتقل من المركز 114 إلى المركز 90 في ترتيب السباق، حيث بلغ مجموع نقاطه 296.705.

وقفز الأسترالي واد أورمسبي من المركز 103 إلى المركز 89 بعدما تشارك المركز السادس في البطولة.

وما زال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في الترتيب برصيد 3,690,659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني برصيد 2.741.107 نقطة بينما يأتي الإسباني جون رام في المركز الثالث برصيد 2.680.971 نقطة.