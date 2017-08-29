منتخبنا يواجه الفلبين في بداية مشواره

دبي (الاتحاد)

يدشن منتخبنا للجولف اليوم مشواره في بطولة آسيا والمحيط الهادي للشباب والشابات والمقامة بنظام الفرق المختلطة، والتي تحتضنها هونج كونج والتي تختتم في الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة، وبمشاركة إماراتية للمرة الثانية، وتعد البطولة الأكبر في القارة الصفراء لفئة الهواة. ويخوض منتخبنا مشواره بلقاء نظيره الفلبيني في الجولة الأولى بفريقين يضم الأول من تارة المرزوقي وراشد العمادي، والثاني ريما الحلو ومحمد الهاجري، وفق نظام البطولة، والتي يمثلها 4 لاعبين نصفهم من البنات.

وكان منتخبنا قد أنهى تدريباته اليومية على مدار اليومين الماضين بحصص تدريبية مكثفة للتأقلم على مسطحات الملعب الخضراء الذي يضم 18 حفرة وتعرفوا بدقة على المواقع، بل المحطات الأكثر صعوبة بالنسبة للحفر وهي في المحطتين الخامسة والتاسعة، والتي تعتبر الأصعب من حيث بعد المسافة وبركة المياه وبعض المطبات الرملية.

ويقضي نظام البطولة، بأن تدخل المنتخبات المشاركة ضمن منافسات الفرق والفردي، بحيث يتكون كل فريق من لاعب ولاعبة، يستهلون البطولة في اليوم الأول ضمن مسابقة أفضل معدل ضربة، قبل أن تتحول البطولة في يومها الثاني إلى نظام البطولات العالمية المتعلقة باختيار المتصدرين وفقاً لمعدل الضربات الأقل، وصولاً لليوم الثالث الذي سيتم اختيار أفضل اللاعبين من حيث معدل الضربات الأقل للدخول ضمن منافسات الفردي. وأكد خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات رئيس البعثة جهوزية اللاعبين واستعدادهم، حيث سادت أروقة الفريق الروح العالية والطموحات الكبيرة بتقديم أفضل العروض لتحقيق أفضل النتائج على المستوين الفرقي والفردي وسط هذه الكوكبة من لاعبي القارة الصفراء.

وأعرب الشامسي عن ثقته الكاملة بمنتخبنا وخاصة بعد أن تأقلم على أجواء البطولة ودخلها مبكراً حيث يدرك الجميع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم متمنياً أن تتواصل هذه الروح العالية مقرونة بالأداء الجيد والمعهود رغم قوة المنافسة.

وأضاف: سيسعى لاعبونا لتقديم الأفضل ومقارعة النجوم، ولم يخفِ الشامسي النظرة البعيدة والطموحة من المشاركة وخاصة أننا ينتظرنا العديد من الاستحقاقات المقبلة.

ونقل الشامسي تحيات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وتمنياتهم بالتوفيق للمنتخب.