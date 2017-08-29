محمد بن ثعلوب: العين ورأس الخيمة إضافة مهمة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

رحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، بمشاركة ناديي العين ورأس الخيمة في نشاط الجودو اعتبارا من موسم 2017-2018 والذي ينطلق 22 سبتمبر المقبل، بدلا من 15 من الشهر نفسه بعد أن تم تعديله.

وأعرب محمد بن ثعلوب عن أمله في أن يكون الموسم الجديد امتداد لنجاحات اللعبة في الموسم المنصرم الذي شهد العديد من المكاسب، وقدمت الأندية الأعضاء العديد من المواهب للمنتخبات العمرية، مشيرا إلى أن مشاركة العين ورأس الخيمة، تمثل إضافة حقيقية للقاعدة الكبيرة بعدما ارتفعت عضوية الأندية والصالات الأعضاء إلى 20 عضوا بشعبة الجودو التي تؤكد بذلك سيرها في الطريق الصحيح.

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة الفنية للجودو برنامج الموسم الجديد الذي تم اعتماده من قبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوقوف على الملاحظات التي تضمنها رده والتي وضعت في التنفيذ، وذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس اللجنة بحضور رئيس لجنة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي ومقرر اللجنة الفنية الدكتور سلام خطاب وبقية الأعضاء.

وتم اعتماد محمد أبوقرة مدربا لفريق العين ومحمد تهامي مدربا لنادي رأس الخيمة، واعتمدت اللجنة الموعد الجديد المقترح دون تعديل جديد بما يضمن استقرار برنامج الجودو، وستشارك في المسابقة الافتتاحية للجودو فرق ما بين 11 و14 سنة.

وتقرر عقد دورة صقل الحكام بالشارقة 14 أكتوبر، ثم بعدها تتجه الأنظار لاستضافة بطولة جراند سلام أبوظبي للجودو بصالة آيبيك بمدينة زايد الرياضية من 26 إلى 28 أكتوبر وسط مشاركة عالمية كبيرة.