مونديال «أم الإمارات» يستقطب 9 فرسان وفارسات متدربين

عصام السيد (كازان)

تقام اليوم الجولة الثامنة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، ويشارك في السباق الذي يقام في مضمار كازان بالتزامن مع اليوم الوطني الـ1012 لـ«قازان» بجمهورية تتارستان «عاصمة الرياضة في روسيا»، 9 فرسان وفارسات من مختلف دول العالم، ويتألف الحفل من 11 سباقاً متضمنة كأس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وكأس مزرعة الوثبة ستد وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود 2017، والمؤتمر العالمي لخيول السباق «مراكش 2017»، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وأجريت بمضمار قازان قرعة الفرسان بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات للسيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، وسيرجي فاسيلينكو مدير المضمار، وفلاديمير شوكوفسكي قائد الخيالة الروسية.