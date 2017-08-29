الوصل يلاقي عجمان في «زعبيل»



تاريخ النشر: الأربعاء 30 أغسطس 2017 دبي (الاتحاد) يلتقي الوصل مساء اليوم مع عجمان على استاد زعبيل، في ثانية مبارياته الودية المحلية في المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد. ومن المقرر أن يدفع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بتشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها «الإمبراطور» في الموسم الجديد، مع الاطمئنان إلى بعض المراكز، ووجود أكثر من بديل جاهز فيها سواء في خط الدفاع أو وسط الملعب. يذكر أن الفريق خاض مباراة واحدة عقب عودته من معسكره الخارجي، وتغلب فيها على الرفاع البحريني 2 - 1، وسيخوض «الإمبراطور» مباراة ثالثة وأخيرة غداً الخميس أمام مصفوت بلاعبي الصف الثاني، وذلك لمدة ساعة واحدة فقط لمنح فرصة المشاركة للاعبين كافة، ووضعهم في أفضل درجات الجاهزية قبل خوض غمار البطولات المحلية، حيث سيدشن «الإمبراطور» الموسم بلقاء دبا الفجيرة في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك يوم 8 سبتمبر المقبل.