الظفرة يلتقي بني ياس في «الزعفرانة»

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي فريق الظفرة مع بني ياس اليوم على ملعبه الفرعي بأبوظبي، في مباراة ودية تتجدد بين الفريقين الاثنين المقبل على ملعب الشامخة في إطار تحضيراتهما للموسم الجديد الذي يدشنه الظفرة بمواجهة الجزيرة بالجولة الأولى من كأس الخليج العربي يوم 8 سبتمبر المقبل على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

وأكد فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة الظفرة الرياضية لكرة القدم أن توافق مجالس إدارات النادي التي تتمثل في مجلس الإدارة وشركة كرة القدم والألعاب المصاحبة والاستثمار التي تم تشكيلها بمباركة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة وقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وراء كل النجاحات التي تحققت خلال مسيرة النادي في الفترة الماضية التي كفلت للنادي بمختلف إداراته الاستقرار مما انعكس على الفريق الأول للكرة الذي يعتبر الواجهة الحقيقية لمنطقة الظفرة التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف المجالات والتي تعتبر الرافد الحقيقي للعديد من المنتخبات منذ الثمانينيات.

وأضاف: فريقنا الشاب قادر على تكرار نتائجه الإيجابية خلال الموسم الجديد بقيادة مدربه السوري محمد قويض والطاقم المساعد على ضوء الأداء الرائع الذي عكسه الفريق خلال تدريباته هناك ومبارياته الودية التي خاضها بغض النظر عن نتائجها؛ لأن الانسجام الذي تحقق بين مختلف عناصر الفريق تبشر بعطاء طموح على الرغم من غياب العديد من العناصر الأساسية نتيجة إعارتهم لأندية آخرى بما يحقق الفائدة المشتركة دون تركهم في دكه البدلاء، بجانب المجموعة الأساسية التي أسهمت في وضع الفريق في منطقة الوسط في الموسم المنصرم استثمارا لجهود مجلس الإدارة وما يملكه من طموح كبير للارتقاء بالعمل الرياضي والتسويقي خلال الفترة المقبلة.