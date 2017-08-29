العين يواجه الخليج الليلة استعداداً لحتا

العين(الاتحاد)

يخوض فريق العين في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين مباراة تجريبية أمام الخليج، وذلك ضمن البرامج الإعدادي المعتمد من قبل الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق استعداداً لاستحقاقات فريقه المقبلة بهدف الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة، إلى جانب اللاعبين غير الدوليين.

وقال مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق: المؤكد أن قدر الأندية الكبيرة يضعها دائماً أمام تحديات استثنائية، تتمثل بالمنافسة في كل الألقاب، اتساقاً مع أهداف النادي وإمكانات نجوم الفريق وطموحات جماهيره الوفية؛ لذلك العين يتطلع إلى المنافسة في جميع البطولات مع احترام طموحات منافسينا على الصعد كافة، وندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزاً كبيراً وجهوداً مضاعفة.

وأضاف: هدف العين دائماً الفوز بغض النظر عن اسم المنافس أو موقعه على خريطة جدول التصنيف في جميع المسابقات حتى وإن كانت ودية، ومباراتنا المقبلة أمام حتا في كأس الخليج العربي، تعتبر تحدٍ مهم بالنسبة للاعبين غير الدوليين، خصوصاً أن الإدارة والمدرب والجماهير يتطلعون إلى الظهور القوي للفريق، وهناك من ينتظر بزوغ نجومية عدد من المواهب التي تم تصعيدها أخيراً إلى صفوف الفريق؛ لذلك تلك المسابقة تحديداً تعتبر تحدياً مهماً بالنسبة لهم.

من جانب آخر، دشن قطاع مدرسة الكرة بالنادي أمس الأول رسمياً العمليات الخاصة باستعدادات القطاع للموسم الكروي الجديد، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده علي مسري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على قطاع مدرسة الكرة، مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع الموظفين والعاملين بالقطاع.

ورحب علي مسري، خلال الاجتماع، بالمدير الفني الجديد لمدرسة الكرة، الهولندي باتريك جاري، والذي تعاقد معه النادي، كما تم خلال الاجتماع توضيح الأهداف، وتحديد أولويات قطاع مدرسة الكرة في الموسم الكروي الجديد بعد توزيع المهام.

بدوره، أعرب جاري عن فخره واعتزازه بالعمل في منظومة أحد أفضل أندية القارة الآسيوية؛ وذلك للمساهمة في تأهيل وتكوين وتطوير براعم كرة القدم من خلال تولي مهمة المدير الفني للمدرسة. وأضاف: منذ أن توليت المهمة، عقد معي علي مسري، اجتماعاً مهماً بحضور أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالمدرسة، تم خلاله توضيح الأهداف وتحديد الأولويات، كما اطلعت من ناحيتي على التقارير الفنية للاعبي المدرسة، ووقفت على إمكانات بعض المواهب ميدانياً.

وتابع: الدوافع كبيرة جداً لتحقيق الأهداف المرجوة، رغم أن المهمة لن تكون سهلة، وتتطلب العمل على إظهار أفضل ما لدينا، بيد أن الأسباب كافة التي تقود إلى النجاح متوافرة من إمكانات وآلية عمل مثالية، بالإضافة إلى نوعية المواهب الموجودة، وأتمنى التوفيق لي وفريق عمل قطاع كرة القدم بالنادي.