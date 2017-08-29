«مربط دبي» يحصد «ذهبية» مسابقة الفحول

دبي (الاتحاد)

حصد مربط دبي للخيول العربية الميدالية الذهبية للفحول والبرونزية للأفراس في البطولة الأوروبية لجمال خيول السلالة المصرية بألمانيا، والتي يتربع على قمة هرمها وعرشها الذهبي منذ سنوات، وذلك في ختام منافسات البطولة أمس الأول والتي أقيمت بضواحي مدينة دوسلدورف الألمانية.

وحصد «عصفور الوعب» ابن الفحل «براق العالية» والفرس «سارة الجزيرة» الميدالية الذهبية متفوقا على نخبة الخيول، وانتزعت الفرس «دي أمنية» ابنة الفحل «فراسيرا ماشار» والفرس «رويال أميرة» الميدالية البرونزية.

وأكدت إدارة المربط حسن اختيارها الفحل «عصفور الوعب» ليشارك في البطولة ليضع لمسته الذهبية في السجل الذي يحفظ للمربط في عالم السلالة المصرية أعلى قممها في السنوات الأخيرة التي نال فيها ألقاب الأفضلية عالميا في الإمارات وأوروبا وأميركا.

ويحتفظ المربط بسجل إنجازات مميزة لخيول السلالة المصرية منها الفحل العالمي «رويال كالرز» وكذا الفحل «دي مراكش» والمهرة «دي نوال» اللذان توجا في بطولة كنتاكي الأميركية، وكذلك في البطولة الأوروبية للسلالة المصرية في مدينة لانكن البلجيكية التي نال فيها مربط دبي بإنتاجه المحلي لقب أجمل رؤوس السلالة المصرية في العالم.