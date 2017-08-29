أزمة المياه تكبد الشرق الأوسط 21 مليار دولار سنوياً

واشنطن (أ ف ب)
أكد البنك الدولي أمس، أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحدياً كبيراً لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك الدولي، في تقرير جديد نشر بمناسبة أسبوع المياه الذي افتتح الاثنين في ستوكهولم، إن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنوياً في هذه المنطقة.
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ورأى حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان أنه «إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزاً كبيراً». وأضاف أن «استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة اسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل». وأكد واضعو التقرير الذي يحمل عنوان «وراء الفاقة: أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقالت كلوديا سادوف، التي أشرفت على الدراسة، أن «عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفاً ونزاعات». وأضافت أن «المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سوريا، حيث اضعف الجفاف السكان والزراعة» وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات. إلا أن البنك الدولي قال إن هناك حلولاً بدءاً بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.
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ودعا غوانغجي شين، المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي، المنطقة إلى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة.