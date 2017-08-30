الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف

بنجالورو (رويترز)

صعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي أمس، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 ٪ إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر. وارتفع الذهب 1.4 ٪ في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو الماضي.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل 0.6 ٪ إلى 1323 دولارا للأوقية.

واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 ٪ إلى 17.48 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع يونيو.

وزاد البلاتين 0.3 ٪ إلى 989.60 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق أمس. وارتفع البلاديوم 0.7 ٪ إلى 939.50 دولار للأوقية بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاما ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.