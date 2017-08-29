السعودية : 25 شركة تتأهل لإنتاج الطاقة من الرياح

الرياض (وام)

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل في منطقة الجوف لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المملكة.

وكشف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة ، تأهل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، تم تصنيف المؤهلة منها إلى ثلاث فئات هي فئة «مديري المشاريع»، أو فئة «المديرين الفنيين» أو كلتا الفئتين بناء على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.

ويأتي مشروع دومة الجندل، استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تم تحديد الموعد النهائي لتسلم وثائق المشروع في شهر يناير 2018.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تضم مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف الذي سيتم الإعلان عن نتائج عروضه في 3 أكتوبر المقبل، على أن تعلن الشركة الفائزة في 27 نوفمبر.

وسكاكا ودومة الجندل هما مشروعان من فئة إنتاج الطاقة المستقل وسيكونان مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشروع سكاكا، و20 عاماً لمشروع دومة الجندل.