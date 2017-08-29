تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية

لندن (رويترز)

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن معدل نمو أسعار المنازل في بريطانيا تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في أغسطس الجاري، بما يعزز المؤشرات على أن تقليص المستهلكين للإنفاق منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، أدى لتباطؤ سوق الإسكان.

وقالت نيشن وايد للقروض العقارية، إن أسعار المنازل زادت 2.1٪ على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 2.9٪ في يوليو، وبما يتماشى مع أقل مستوى في أربعة أشهر المسجل في مايو. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً سنوياً يبلغ 2.5٪.