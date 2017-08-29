«إعمار» تطلق مشروع «17 آيكون بي» في «خور دبي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «إعمار العقارية» أمس مبيعات برج «17 آيكون بي»، أحدث مجمعاتها السكنية الذي يمتاز بتصميمه المعماري الأنيق وموقعه الحيوي في قلب منطقة الجزيرة ضمن مشروع «خور دبي» الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويبعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي. ويتألف «17 آيكون بي» من 43 طابقاً، ويتمتع بإطلالات مباشرة على «برج خليفة» و«برج خور دبي» ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم إدراجها ضمن اتفاقية «رامسار» الدولية برعاية منظمة «اليونسكو»، وتشكل موطناً لما يزيد على 67 فصيلة من الطيور المائية.

وإضافة إلى موقعه المميز، يركز «17 آيكون بي» على أنماط الحياة الصحية والتناغم مع البيئة الطبيعية عبر احتضانه للعديد من المساحات المناسبة للأنشطة العائلية، بما في ذلك ممرات التنزه التي تحيط بجنباتها الأشجار ومناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى حوض السباحة والمنصة الترفيهية والقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق اللياقة البدنية الحديثة.

ويضم «17 آيكون بي»، الواقع في جوار الحديقة المركزية في «خور دبي»، نحو 300 وحدة سكنية تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو 3، ويمكن الوصول من البرج بسهولة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية المنتشرة على امتداد ممشى الخور الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، كما يقع البرج على مسافة قريبة من المساحات المخصصة للفعاليات والمعارض الفنية والحدائق والمعالم المائية وفندق «فيدا خور دبي». علاوةً على ذلك، يمكن الوصول سيراً على الأقدام من «17 آيكون بي» إلى «برج خور دبي»، المعلَم العمراني الجديد الذي سيضم أعلى منصات مشاهدة في العالم.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» «أصبح خور دبي من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، فهو يضمن قيمة كبيرة بفضل احتضانه«برج خور دبي» والمنطقة التجارية الجديدة المرتقبة. ويقدم برج «17 آيكون بي» الجديد 3 مزايا فريدة: الموقع الحيوي بمنطقة الجزيرة، والإطلالات المباشرة على الأفق العمراني لمدينة دبي والخور ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وباقة متكاملة من المرافق الصحية والترفيهية، ليكون المشروع ملاذاً هادئاً في قلب المدينة».

وبدأت مبيعات «17 آيكون بي» في مركز مبيعات «خور دبي» في رأس الخور، ومركز مبيعات «إعمار» في «وسط مدينة دبي»، ومركز مبيعات «دبي هيلز استيت» في شارع أم سقيم، إضافة إلى مركز مبيعات «إعمار» في أبوظبي الكائن في برج النهضة، الشارع 4 في منطقة الكورنيش.