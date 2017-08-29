«إعمار» تطلق مشروع «17 آيكون بي» في «خور دبي»

دبي (الاتحاد)
أطلقت «إعمار العقارية» أمس مبيعات برج «17 آيكون بي»، أحدث مجمعاتها السكنية الذي يمتاز بتصميمه المعماري الأنيق وموقعه الحيوي في قلب منطقة الجزيرة ضمن مشروع «خور دبي» الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويبعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي. ويتألف «17 آيكون بي» من 43 طابقاً، ويتمتع بإطلالات مباشرة على «برج خليفة» و«برج خور دبي» ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم إدراجها ضمن اتفاقية «رامسار» الدولية برعاية منظمة «اليونسكو»، وتشكل موطناً لما يزيد على 67 فصيلة من الطيور المائية.
وإضافة إلى موقعه المميز، يركز «17 آيكون بي» على أنماط الحياة الصحية والتناغم مع البيئة الطبيعية عبر احتضانه للعديد من المساحات المناسبة للأنشطة العائلية، بما في ذلك ممرات التنزه التي تحيط بجنباتها الأشجار ومناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى حوض السباحة والمنصة الترفيهية والقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق اللياقة البدنية الحديثة.
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وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» «أصبح خور دبي من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، فهو يضمن قيمة كبيرة بفضل احتضانه«برج خور دبي» والمنطقة التجارية الجديدة المرتقبة. ويقدم برج «17 آيكون بي» الجديد 3 مزايا فريدة: الموقع الحيوي بمنطقة الجزيرة، والإطلالات المباشرة على الأفق العمراني لمدينة دبي والخور ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وباقة متكاملة من المرافق الصحية والترفيهية، ليكون المشروع ملاذاً هادئاً في قلب المدينة».
وبدأت مبيعات «17 آيكون بي» في مركز مبيعات «خور دبي» في رأس الخور، ومركز مبيعات «إعمار» في «وسط مدينة دبي»، ومركز مبيعات «دبي هيلز استيت» في شارع أم سقيم، إضافة إلى مركز مبيعات «إعمار» في أبوظبي الكائن في برج النهضة، الشارع 4 في منطقة الكورنيش.