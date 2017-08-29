قطاع الضيافة في الشارقة ينمو بـ7.8% مسجلاً 372 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أنّ إيرادات قطاع الضيافة في الإمارة شهد نمواً ملحوظاً بمعدل 7.8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، لتصل قيمته الإجمالية إلى 372 مليون درهم. يأتي هذا النمو المطّرد في الوقت الذي تبرز إمارة الشارقة باعتبارها وجهة رائدة ومقصداً مفضّلاً للسياح المحليين والإقليميين والدوليين.

وأفادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أنّ معدلات الإشغال الفندقي في الشارقة بلغت 70%، وذلك في الفترة بين شهري يناير ويونيو 2017. وفي المقابل، بلغ إجمالي أعداد النزلاء 885 ألف نزيل خلال النصف الأول من السنة الحالية، أي بنمو قدره 3.5% مقارنةً بالنصف الأول من السنة الفائتة، وجاء النزلاء السعوديون في الصدارة، حيث استقبلت فنادق الشارقة ما لا يقل عن 72 ألف سائح من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة «لم يأتِ النمو اللافت في معدلات الإشغال الفندقي من فراغ، وإنما جاء نتاج الدعم اللامحدود والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في سبيل تطوير القطاع السياحي وتعزيز القدرة على استقطاب السياح المحليين والإقليميين والدوليين. ويدفعنا هذا النمو المطّرد إلى السير قدماً في مساعينا الحثيثة لترجمة هدفنا الطموح، والمتمثل في جذب 10 ملايين سائح إلى الشارقة بحلول العام 2021، في خطوة نوعية تتماشى مع التوجه الاستراتيجي نحو دفع مسيرة التقدم والنماء والنهضة التي تقودها الإمارة لتلبية احتياجات المستقبل ومواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين».

وأضاف المدفع: «نلتزم، في إطار حرصنا على تجسيد أهدافنا الطموحة، إطلاق سلسلة مبادرات استشرافية ومشاريع نوعية وحملات مبتكرة تعزز جاذبية القطاع السياحي المحلي، فضلاً عن الارتقاء بالمقومات التنافسية التي من شأنها ترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات كعاصمة ثقافية ووجهة سياحية رائدة على الخارطة العالمية».

وأوضح أنّ الخطة الاستراتيجية لعام 2017 تستهدف مواصلة الزخم السياحي، عبر استقطاب المزيد من السياح السعوديين، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الحملات الترويجية في كبرى المدن السعودية، في سبيل تسليط الضوء على المعالم السياحية والهوية المتفردة والتقاليد الأصيلة، التي تجعل من الشارقة الوجهة المختارة للتمتع بتجربة سياحية من الطراز الأول.