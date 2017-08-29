فنادق الإمارات.. الأعلى إشغالاً في المنطقة خلال 7 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات أعلى معدلات إشغال على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسب تقرير صادر عن مؤسسة إرنست أند يونج، الذي قدر معدل الإشغال الفندقي في الدولة خلال هذه الفترة بنحو 75%.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، ارتفعت معدلات الإشغال في فنادق أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 0.6% لتصل إلى 74.3% مقارنة مع 73.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت فنادق دبي على معدلات الإشغال المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 77%، في حين سجلت فنادق إمارة رأس الخيمة نمواً بنسبة 1.3% لتصل إلى 72.4% مقارنة مع 71.1%.

وبلغ متوسط الإشغال في الفنادق الشاطئية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 75.7% مقارنة مع متوسط قدره 77.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ متوسط الإشغال لفنادق المدينة نحو 77.8%، ليبلغ بذلك متوسط إشغال فنادق الإمارة حسب التقرير نحو 77%، وهو أعلى متوسط إشغال بين فنادق الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وأفاد التقرير أن فنادق دبي سجلت انخفاضاً في العائد على الغرف المتاحة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2017 قدره 3.1% ليصل إلى 193 دولارا مقارنة مع 199 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 3.2%، ليصل إلى 250 دولارا، مقارنة مع 258 دولارا.

وحسب التقرير سجلت فنادق العاصمة انخفاضاً في متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9% ليصل إلى 117 دولاراً للغرفة الواحدة مقابل 127 دولاراً في الفترة المماثلة من العام 2016، فيما هبط العائد على الغرف المتاحة إلى 89 دولارا مقارنة مع 94 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع متوسط سعر الغرفة في فنادق إمارة رأس الخيمة 2% إلى 154 دولاراً مقارنة مع 157 دولارا للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما استقر في المقابل العائد على الغرفة المتاحة عند مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 112 دولارا. وسجلت شريحة فنادق الشاطئ في إمارة رأس الخيمة متوسط إشغال قدره 72.7%، مقارنة مع 71,1% بارتفاع 1.5%، فيما انخفض متوسط سعر الغرفة في فنادق الشاطئ إلى 161 دولارا، مقارنة مع 164 دولاراً، مع استقرار العائد على الغرفة عند 117 دولارا للغرفة الواحدة. وعلى صعيد فنادق المنطقة جاءت فنادق مسقط في المرتبة الثانية من ناحية الإشغال بمتوسط 66.7%، تلتها فنادق مدينة جدة السعودية بمتوسط إشغال 65.5%، ثم فنادق القاهرة بمتوسط إشغال بلغ 64.1%، تلتها فنادق بيروت بمتوسط إشغال بلغ 63.8% وذلك بعد أن سجلت أعلى معدل نمو في الإشغال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 7.3%، فيما سجلت فنادق المنامة وعمان الكويت مستويات إشغال دون الـ 50% تراوحت بين 48 و49%.

ويشار إلى أن عدد نزلاء فنادق أبوظبي ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليون نزيل، مقارنة مع 2.1 مليون نزيل بنمو 7%، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وفي دبي وعلى الرغم من الزيادة في العرض، فإن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية على مختلف فئاتها وصلت خلال النصف الأول من العام إلى 79%.

وفي السياق ذاته كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن نمو الزوار للإمارة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري.