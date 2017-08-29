جائزة «مصرفي العام» من نصيب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

حصل محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني على الجائزة المرموقة «مصرفي العام للشرق الأوسط لعام 2017» من مجلة وورلد فينانس المتختصصة في الصناعة المالية والمصرفية في لندن، والتي تعد من أهم جهات التقييم العالمية المستقلة والمتخصصة بالشأن المالي والمصرفي. وتقدم الجوائز لتكريم الأداء المتميز للمؤسسات والشخصيات المالية والمصرفية حول العالم.

وقد تم الإعلان عن الجائزة في العدد الأخير من مجلة وورلد فينانس.

وقال عابدين « أهدي هذه الجائزة المرموقة إلى بنك الاتحاد الوطني، وأود أن أتقدم في هذه المناسبة بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني، ومجلس الإدارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر للتطوير والتحسين للوصول إلى آفاق جديدة.

كما يسعدني أن أهدي هذه الجائزة المرموقة إلى عملائنا وإلى فريق العمل المتميزين في بنك الاتحاد الوطني لتفانيهم في العمل والتزامهم أعلى معايير الجودة في الأداء وإصرارهم على أن يحتل البنك مركزاً رائداً في طليعة القطاع المصرفي.