مصرف الهلال يفتتح أول فروعه في أكبر مدن كازاخستان

دبي (الاتحاد)

افتتح مصرف الهلال، مطلع شهر أغسطس الجاري، أول فرع له لخدمة العملاء في برج إسنتاي في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان ، وذلك بعد 7 سنوات ناجحة من العمل في هذه الدولة، وتقرير مصرف الهلال دخول سوق قطاع التجزئة لتوفير المنتجات المالية الإسلامية للأفراد كما هي للشركات. ويوفر الفرع الجديد مجموعة خدمات مصرفية كاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء الشخصيين وعملاء الشركات.

ويهدف مكتب كازاخستان إلى توفير خدمة عملاء على مستوى دولي، ويمكن لعملاء الهلال من خلاله استخدام منتجات الإيداع وبطاقات السحب الآلي وخدمات إدارة الأموال. يذكر أن الودائع الاستثمارية التي يقدمها المصرف هي منتج جديد وفريد من نوعه بالنسبة للسوق في كازاخستان، ومع التركيز على احتياجات العملاء، يخطط المصرف لإطلاق برنامج تمويل الأفراد في المستقبل القريب.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يمثل هذا الافتتاح مرحلة جديدة في رؤيتنا للصيرفة الإسلامية العالمية، التي من شأنها تحقيق الرخاء وتقديم خدمة أفضل لاحتياجات عملائنا ضمن اهتماماتنا المشتركة». وأضاف: «يسعدني أن أرى فريق عمل مصرف الهلال ينمو، وأننا نصل لمزيد من العملاء بعروضنا وتوسعاتنا، ونيابة عن فريقنا في دولة الإمارات، أود أن أتقدم بدعمنا الكامل لجعل هذا التوسع سهلاً ومتاحاً قدر الإمكان».

من جانبه، قال جوردون هاسكينز، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال كازاخستان، بمناسبة افتتاح الفرع الجديد في برج إسنتاي: «في محاولة لتعزيز تطوير التمويل الإسلامي في كازاخستان وإتاحته للأفراد، أطلقنا منتجات التجزئة والخدمات المصرفية للأفراد بافتتاح فرعنا الأول في ألماتي، ولا يزال قطاع التمويل الإسلامي هو الأسرع نمواً في النظام المالي العالمي، حيث ارتفع بنسبة 15-20% سنوياً.. وفي كازاخستان يتمتع التمويل الإسلامي بإمكانات كبيرة للتنمية، ونحن نهدف إلى تحقيق فوائد ووضع معايير للأدوات المالية الإسلامية في المنطقة».