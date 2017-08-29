الأسهم المحلية تواصل التحرك في نطاق أفقي

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية التحرك بشكل افقي أمس، مع انحسار السيولة وغياب المحفزات ، متأثرة بحالة الهدوء النسبي التي سادت قاعات التداول بمناسبة حلول الأعياد، فيما ساهمت مشتريات ضعيفة طالت عددا من الأسهم القيادية في تماسك مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم المحلية نهاية جلسة أمس، نحو 229 مليون درهم، بعدما تداول المستثمرون أكثر من 112 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2297 صفقة.

وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة تعاملات الأمس على تراجع بلغت نسبته 0.48% ليغلق عند مستوى 4463 نقطة، فيما تداول المستثمرون نحو 25 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليون درهم، من خلال تنفيذ 762 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 4 أسهم، وظلت أسعار 15 سهما على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجحت الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي، بقيادة سهم «إعمار» في الحفاظ على مستوياتها السابقة، ليتماسك المؤشر عند مستوى 3610 نقاط بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.06%، مسجلاً قيمة تداولات بلغت مع نهاية الجلسة نحو 144 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 87 مليون سهم، عبر تنفيذ 1535 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهما، فيما تراجعت أسعار 18 سهما، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن أسواق الأسهم المحلية مازالت تعاني من شح السيولة متأثرة في ذلك بحلول الأعياد، مؤكداً أن عودة المستثمرين إلى قاعات التداول بعد انتهاء الإجازة سيكون لها بالغ الأثر على عودة السيولة والتي ستساهم بدورها في اختراق المؤشرات لمستويات مقاومة جديدة، والمضي قدماً في المسار الصاعد.

وأضاف البريقي أن غياب المحفزات عن المستثمرين قبل أيام من بداية عطلة عيد الأضحى، جعل المؤشرات تتحرك بشكل أفقي محافظة على مستوياتها، حيث ساهمت مشتريات ضعيفة على عدد من الأسـهـم القياديـة في دعم المؤشرات وتقليص خسائرها لتغلق عند نفس المستويات السابقة، مؤكداً أن الأسواق تترقب محفزات وأخباراً عن مشاريع جديدة تخص الشركات المدرجة كي تبدأ في التحرك الإيجابي مجدداً.

وأوضح أن تعافي المؤشرات أصبح مرهوناً بانطلاق موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري وهي الفترة التي تتسم بعودة المحافظ الأجنبية بالسوق والتمركز بالأسهم التشغيلية، متوقعاً ارتفاع مستوى سيولة الأسواق خلال جلسات الأسبوع المقبل.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «أبوظبي الأول» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة مع نهاية جلسة أمس، مسجلاً 41 مليون درهم، ليغلق السهم متراجعاً إلى مستوي 10.4 درهم، خاسراً 15 فلسا عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «الدار العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية مسجلاً 5.4 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 2.32 درهم دون تغيير عن الإغلاق السابق. وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «جي إف إتش» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية، مسجلاً مع نهاية الجلسة تعاملات بأكثر من 64.8 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمروه السهم على نحو 36.2 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 1.79 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما كان سهم «إعمار» من أكبر الداعمين للمؤشر بعدما ارتفع بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 8.46 درهم، من خلال التعامل على 2.8 مليون سهم، بقيمة 24 مليون درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.