«تنمية الصناعة» ينشط في مجال تطوير التراخيص الصناعية

أبوظبي (وام)

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل بعنوان «تطوير وتحسين إجراءات الترخيص الصناعي» والتي تهدف إلى التسهيل على المستثمر الصناعي من خلال تطوير وتحديث الإجراءات الخاصة بمعاملات الترخيص الصناعي لما من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات التي تعد من الشركاء الاستراتيجيين لمكتب تنمية الصناعة ومن أهمها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة البيئة - أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية «كيزاد» وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي ومجمع توازن الصناعي والإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.وقال المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة - خلال افتتاحه أعمال الورشة - إن مشروع تطوير وتحسين إجراءات الترخيص الصناعي يعد أولوية ضمن الأهداف الاستراتيجية للمكتب، نظرا لكونه يسهم في التسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال في مزاولة نشاطهم الاقتصادي في الإمارة، إضافة إلى أنه يعتبر عاملا مهما لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال لإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الورشة من شأنها أن تعزز من الترابط والتواصل بين المكتب وشركائه الاستراتيجيين من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات الصائبة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم ومداخلاتهم التي تصب في صالح عمليات التحسين والتطوير في العمل، معربا عن ثقته بأن نتائج هذه الورشة ستسرع إنجاز المشروع.

وأضاف أن الأولوية في عملية التطوير للإجراءات التحسينية لنظام التراخيص الصناعية تصب في مصلحة المستثمر الصناعي بالدرجة الأولى، وذلك من خلال التركيز على التقليل من المتطلبات والتسريع منها عبر تفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين.