زايد... قدوة أهل الوفا

حامد السويدي

حين يتفكّر المرء في النسيج الاجتماعي المتماسك الذي تتمتّع به دولة الإمارات والنهضة الوطنية الشاملة التي تعيشها دولتنا المعطاء في شتى الميادين، لا يملك المرء إلا أن يستحضر ومضات من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تلك السيرة العطرة المتجدّدة المليئة بالدروس والعبر التي ستبقى نبراساً يضيء طريق المستقبل لأبناء هذا الوطن.

لقد أدرك زايد بفطرته النقية، أن تأسيس دولة الإمارات كدولة قوية ومتماسكة قادرة على تخطِّي العقبات المختلفة، يحتاج في المقام الأول إلى مشروع حضاري يركّز على إثراء منظومة القيم الإنسانية العالمية في نفوس أبناء الإمارات، لينطلقوا من خلالها بقوة نحو المجد، والرفعة، والريادة. والحديث يطول عن القيم التي زرعها زايد في نفوس أبناء هذه الدولة، وقد اخترت اليوم واحدة من تلك القيم، ألا وهي قيمة الوفاء، وذلك لما لها من أهمية في ديننا الإسلامي الحنيف، وكان لها عظيم الأثر في ترسيخ قوة مجتمع دولة الإمارات.

ويحضرني بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2018 في دولة الإمارات، سيحمل شعار «عام زايد»، العديد من الذكريات الجميلة العطرة التي كانت للجّد المغفور له خليفة بن يوسف بن أحمد بن عبيد السويدي مع المغفور له الشيخ زايد، والتي تحمل في طياتها عبراً ثمينة لأجيال المستقبل، خصوصاً أن ذكرى مرور 100 عام على ميلاد زايد، طيب الله ثراه، تتزامن مع ذكرى رحيل الجد خليفة بن يوسف الذي وافته المنيّة في 13 أغسطس 1971، أي قبل أقل من أربعة أشهر على قيام الاتحاد، وتحقّق الحلم الذي لطالما عمل الجد مخلصاً لهذا الوطن على تحقيقه لسنوات طويلة، وتمنى أن يشاهده خلال حياته.

لقد ضرب الشيخ زايد لجميع من حوله أروع الأمثلة في أهمية الوفاء والتفاني والإخلاص في بناء الوطن، وقد كان لسان حاله، رحمه الله، مع رجال زايد الذين كان لسان حالهم الحديث الشريف الذي يقول: (مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمَّى)، فالتف رجال زايد من حوله يتعلمون منه الوفاء للوطن، إلى جانب أروع القيم، عازمين على الوقوف إلى جانب زايد في بناء دولة الإمارات على أسس قوية ومتينة.

وسرعان ما بدأ هذا القرب والتفاعل مع الشيخ زايد يؤتي ثماره، فكان لتوجيهات زايد للجد خليفة بن يوسف الفضل &ndash بعد الله تعالى - في نجاحه بتأسيس عدد من المؤسسات المهمة في الإمارات. ومن هذه المؤسسات شركة تلفزيون أبوظبي والتي تم تأسيسها في عام 1968 بتصريح من حاكم أبوظبي لخليفة بن يوسف، وتحوّلت شركة تلفزيون أبوظبي فيما بعد إلى شركة أبوظبي للإعلام، والتي تمتلك اليوم عدداً من القنوات التلفزيونية والإذاعية البارزة مثل قناة الإمارات وقناة أبوظبي وقنوات أبوظبي الرياضية، وجريدة الاتحاد وقناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» وغيرها، كما كان لخليفة دور رئيس في تأسيس بنك أبوظبي الوطني في عام 1968 كأوّل بنك في أبوظبي وأوّل بنك تجاري ووطني في الإمارة، فكانت كل تلك الإنجازات ثماراً لمعاني الوفاء التي علمها زايد للآباء، وإرثاً متجدِّداً لأجيال اليوم والغد من أبناء الإمارات.