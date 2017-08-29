الرئيس الغيني يعرض تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد فخامة ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً عمق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والشراكة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا.

وقال فخامته خلال الاجتماع الذي عقد مع محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن جمهورية غينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات طيبة على كل المستويات وهناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ودعا الرئيس الغيني إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في بلاده خاصة في مجالات المعادن والقطاع الزراعي ومشاريع البنية التحتية، وتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكداً استعداد بلاده لتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذه الاستثمارات . وأكد الرميثي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تقوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببذل جهودها لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال والشركات في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية غينيا.

وذكر الرميثي أن غرفة أبوظبي ستقوم بتنظيم منتدى أبوظبي غينيا للاستثمار قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل في مدينة أبوظبي؛ بهدف تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غينيا وبما يعزز من وجود الشركات الإماراتية وزيادة استثماراتها في الأسواق الغينية.

حضر الاجتماع إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعدد من أعضاء الوفد الاقتصادي الغيني المرافق لفخامة الرئيس.