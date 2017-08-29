الرئيس الغيني يعرض تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد فخامة ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً عمق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والشراكة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا.
وقال فخامته خلال الاجتماع الذي عقد مع محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن جمهورية غينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات طيبة على كل المستويات وهناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
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وأشار إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي وترسيخ الروابط والصلات وفتح آفاق جديدة بين رجال الأعمال والشركات في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية غينيا.
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حضر الاجتماع إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعدد من أعضاء الوفد الاقتصادي الغيني المرافق لفخامة الرئيس.