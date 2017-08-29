«الاتحاد» تفوز بجائزة الصحافة المالية في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)
فازت صحيفة الاتحاد بجائزة الصحافة المالية في الشرق الأوسط لعام 2017، تكريماً لإسهاماتها في تثقيف وتنمية معارف وحِرَفية المستثمرين، وتعزيز مهاراتهم المهنية في القطاع المالي.
وحصل الزميل حسام عبد النبي، على جائزة أفضل صحفي مالي عربي من معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين.
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وكان معهد المحللين الماليين المعتمدين تسلم 42 مقالاً حررها صحفيون عاملون في مختلف الصحف والمجلات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت هيئة تحكيم مؤلفة من أعضاء المعهد باستعراض المقالات واختيار مقالات الفائزين استناداً إلى أربعة معايير وهي: القيمة التثقيفية، والوضوح، وقوة الارتباط بموضوع المسابقة، والاستناد إلى الأدلة والبراهين. وتم اختيار الفائز بناء على الالتزام القوي بالصحافة المميزة والمساهمة في تثقيف الجمهور حول الأخلاقيات والمهارات الحرفية للاستثمار وممارساته السليمة.
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ولفت إلى أن تكريم حسام عبد النبي وسارة تاوساند سيتم بمنحة دراسية إعلامية في برنامج الاستثمار الأساسي، وهو برنامج دراسة ذاتية عالمي صمم لتوفير فهم واضح لقطاع الاستثمار ودوره والمسؤوليات المتعلقة به ويمثل شهادة المعيار التعليمي والأخلاقي العالمي الجديد في قطاع الخدمات المالية الذي أطلقها معهد المحللين الماليين المعتمدين.