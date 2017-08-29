«الاتحاد» تفوز بجائزة الصحافة المالية في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

فازت صحيفة الاتحاد بجائزة الصحافة المالية في الشرق الأوسط لعام 2017، تكريماً لإسهاماتها في تثقيف وتنمية معارف وحِرَفية المستثمرين، وتعزيز مهاراتهم المهنية في القطاع المالي.

وحصل الزميل حسام عبد النبي، على جائزة أفضل صحفي مالي عربي من معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين.

وجاء فوز «الاتحاد» بعد المشاركة في الجائزة بثلاثة ملفات صحفية حملت عناوين «بيتكوين» تزاحم الدولار على صدارة العملات الدولية، بلوك تشين تسهيل لحياة الناس والأعمال، مستثمرون أفراد يتجهون إلى سوق العملات وسط تحذيرات من المخاطرة.

وكان معهد المحللين الماليين المعتمدين تسلم 42 مقالاً حررها صحفيون عاملون في مختلف الصحف والمجلات الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت هيئة تحكيم مؤلفة من أعضاء المعهد باستعراض المقالات واختيار مقالات الفائزين استناداً إلى أربعة معايير وهي: القيمة التثقيفية، والوضوح، وقوة الارتباط بموضوع المسابقة، والاستناد إلى الأدلة والبراهين. وتم اختيار الفائز بناء على الالتزام القوي بالصحافة المميزة والمساهمة في تثقيف الجمهور حول الأخلاقيات والمهارات الحرفية للاستثمار وممارساته السليمة.

وقال جاري بيكر، المدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد كانت نوعية مقالات هذا العام متميزة حقاً، ونالت إنجازات الصحفيين في القطاع المالي وقدرتهم على صياغة مقالات تثقيفية واستقصائية دقيقة إعجاب هيئة التحكيم بشكل مذهل، مؤكداً أن السنوات القليلة الماضية شهدت تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي للمزيد من حرية الصحافة، مما يضع مسؤولية إضافية على الصحفيين في دول المجلس للالتزام بقاعدة أخلاقيات السلوك المهني، والتي تشكل أساس عملنا في معهد المحللين الماليين المعتمدين، كما تذكرنا كل يوم بأهمية العمل الصحفي في عالم تكتسب فيه الأخبار الوهمية بعض الأهمية بكل أسف. وأضاف : «يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة حسام عبد النبي من صحيفة الاتحاد وسارة تاوساند من أريبيان بيزنس بفوزهما بهذا التكريم المرموق، خاصة أن نوعية وعمق مقالاتهما تعكس معياراً استثنائياً للصحافة التي تسهم إلى حد كبير بالنهوض بمعرفة وحرفية المستثمر في قطاع الاستثمار.

ولفت إلى أن تكريم حسام عبد النبي وسارة تاوساند سيتم بمنحة دراسية إعلامية في برنامج الاستثمار الأساسي، وهو برنامج دراسة ذاتية عالمي صمم لتوفير فهم واضح لقطاع الاستثمار ودوره والمسؤوليات المتعلقة به ويمثل شهادة المعيار التعليمي والأخلاقي العالمي الجديد في قطاع الخدمات المالية الذي أطلقها معهد المحللين الماليين المعتمدين.