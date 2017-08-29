«موديز»: 4 بنوك في الإمارات تبقي على أرباحها حتى 2019

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحافظ أكبر أربعة بنوك إماراتية على تسجيل معدلات ربحية قوية خلال فترة إلى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بدعم من الدخل المرتفع للفوائد، وذلك على الرغم من الضغوط على الدخل المتحصل من الرسوم والعمولات.

وأضافت الوكالة في تقرير أصدرته أمس أن البنوك الأربعة الكبرى في الإمارات «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» سجلت أرباحاً صافية مجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الداعم الرئيس لهذه الأرباح تمثل في الدخل المرتفع من الفوائد. وأفاد التقرير أن نفقات التشغيل عبر البنوك الأربعة سجلت تراجعاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يبقى معدل التكلفة إلى الدخل مستقراً إلى حد كبير حتى العام 2019، مع مواصلة البنوك الاستثمار في التكنولوجيا التي تسهم بشكل كبير في الحد من النفقات التشغيلية.

وأشار التقرير إلى تحسن معدل الملاءة المالية المجمعة للبنوك الأربعة، لتصل إلى 16.7%، مقارنة مع 16.2% في الربع السابق، مقدراً إجمالي الودائع المجمعة لدى البنوك الأربعة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو تريليون درهم (273 مليار دولار).