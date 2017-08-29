رأس الخيمة تعزز السياحة الترفيهية بأطول مسار انزلاقي في العالم

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تنجز هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أطول مسار انزلاقي في العالم خلال ديسمبر على جبل جيس خلال شهر ديسمبر المقبل، لدعم سياحة المغامرات والترفيه والاستفادة من هذا الجبل الذي يعد أحد المعالم السياحية المهمة في المنطقة.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال مؤتمر صحفي في رأس الخيمة أمس، إن الهيئة أبرمت شراكة مع شركة تورو فيردي وهي شركة عالمية متخصصة في بناء وتشغيل مسارات الانزلاق، لتطوير هذا المشروع السياحي المميز والذي يعد نقلة كبيرة للقطاع السياحي في الإمارة.

وأضاف: سيتخطى طول المسار الانزلاقي في رأس الخيمة، الرقم القياسي العالمي الحالي المسجل في موسوعة «جينيس» بطول 2200 متر والمسجل باسم المسار الانزلاقي «ذا مونستر» في بورتوريكو، والذي أنشأته الشركة نفسها التي ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل المشروع الحالي. ومن جانبه، قال خورخيه خورخيه، الرئيس التنفيذي لتورو فيردي رأس الخيمة إن المشروع يجري تنفيذه على عدة مراحل تتكلف المرحلة الأولى منه نحو 9 ملايين درهم.

وقال ريكاردو ليزانو، الرئيس التنفيذي للعمليات لتورو فيردي رأس الخيمة: المسار الانزلاقي سيكون مفتوحاً لجميع الأعمار، بشرط أن يلبي المشاركون الحد الأدنى من الوزن وهو 35 كيلوجراماً، والأقصى 150 كيلوجراماً.

ويتيح المسار الانزلاقي تجارب غير مسبوقة، حيث يتخذ المشاركون وضعية أفقية تتيح لهم اختبار تجربة تحليق أقرب ما تكون للطيران الحقيقي، وسينتقل بهم المسار إلى منصة هبوط معلقة، حيث ينتقلون إلى مسار ثان، وتستكمل الرحلة بالعودة إلى الأرض. وفي المرحلة الأولى من العمليات التشغيلية، سيتمكن المسار الانزلاقي من استيعاب 250 شخصاً في اليوم، أي 100 ألف شخص كل عام.