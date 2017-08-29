أغنية جديدة تحطم رقما قياسيا للمشاهدة على "يوتيوب"

رويترز

حطم فيديو أحدث أغنية للمغنية الأميركية تيلور سويفت (لوك وات يو ميد مي دو) أرقاما قياسية على موقع "يوتيوب" مسجلا أكثر من 43 مليون مشاهدة في الساعات الأربع والعشرين الأولى على نشره.

وقال موقع "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، إن هذا أكبر تدشين لأي فيديو على الإطلاق في تاريخ الموقع متجاوزا الرقم القياسي الذي حققه المغني الكوري الجنوبي تساي الذي حققت أغنيته (جنتلمان) 36 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

وهناك سباق محموم بين المعجبين ووسائل الإعلام الترفيهية لتفسير الفيديو الذي تهاجم فيه سويفت منتقديها الذين هاجموها على المستوى المهني والشخصي في الأعوام العشرة الأخيرة. وعرض فيديو الأغنية أول مرة خلال حلف توزيع جوائز (إم.تي.في) للفيديوهات الموسيقية يوم الأحد.

ولم تحضر سويفت (27 عاما) هذا الحفل وتغيبت عن حفلات الجوائز والأحداث المهمة في 2017 بعد خلافات علنية مع المغني كاني ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغنية كيتي بيري.

وقال "يوتيوب" إن متوسط مرات المشاهدة في الدقيقة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، بلغ 30 ألفا بينما وصل المتوسط في الساعة إلى ثلاثة ملايين.

وبحلول اليوم الثلاثاء، تجاوز معدل المشاهدة حاجز 53 مليون مشاهدة.