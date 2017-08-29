عبدالله النعيمي: الإمارات تشغل 77 ميناءً في العالم وتشكل موطناً لـ 20 من الموانئ الرائدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» إن «دولة الإمارات لاعب مؤثر على الخارطة البحرية العالمية، خاصة احتضانها لـ20 من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم، وتدير وتشغل حالياً 77 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا».

جاء ذلك على خلفية سعي الإمارات لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي بترشّحها للانضمام إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) ضمن الفئة «ب»، وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف معاليه: «أثبتت الموانئ المحلية أنها من الأفضل عالمياً من حيث التجهيزات الحديثة وقدرات الشحن والتفريغ، ما أهلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة، بنحو 60%، لتسهم بقوة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة البحرية».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية، مثل خدمات النقل البحري والبحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ، فضلاً عن تدابير تيسير التجارة ومناولة البضائع والنظم اللوجستية.

وقال: يتعزز ملف ترشح الإمارات بالاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية، والتي تصل إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.