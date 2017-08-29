البنوك الوطنية تزيد أصولها 27.1 مليار درهم في 7 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زادت أصول البنوك الوطنية بقيمة 27.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 بنمو نسبته 1.2%، لتصل إلى 2.265 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، فيما تراجعت أصول البنوك الأجنبية 8 مليارات درهم 2.1% لتستقر عند مستوى 367 مليار درهم، خلال الفترة نفسها

وحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس زادت هيمنة البنوك الوطنية (23 بنكا) على السوق المصرفية بالدولة مقارنة مع البنوك الأجنبية (35 بنكا) العاملة بالسوق المحلية، وارتفعت حصة البنوك الوطنية من إجمالي الموجودات إلى 86% بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع حصة بلغت 85.65% بنهاية عام 2016، ومقارنة مع 84.9% في يوليو 2016 وما يقارب 84.3% في ديسمبر 2016 في حين كانت حصتها نحو 82% بنهاية 2014، ما يشير إلى أن البنوك الأجنبية خسرت ما يقارب 11% من حصتها من السوق المصرفية بالدولة خلال عامين ونصف تقريبا.

ووفقا للبيانات، ضخت البنوك الوطنية قروضا وتسهيلات جديدة بقيمة 30 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 ليرتفع رصيد محفظتها الائتمانية إلى 1.408 تريليون درهم في، حين سحبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة نحو 10 مليارات درهم من رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لعملائها بالدولة، ليستقر رصيد محفظتها الائتمانية عند 186 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 196 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

واستردت البنوك الأجنبية نحو 4.4 مليار درهم من رصيد القروض والتسهيلات التي كانت ممنوحة للقطاع الخاص بالدولة، لينخفض رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك الأجنبية إلى 133.1 مليار درهم، كما استردت نحو 5.4 مليار درهم من القروض التي كانت منحتها لشركات ومؤسسات القطاع العام والجهات ذات الصلة بالحكومة، خلال نفس الفترة، ليستقر رصيد تسهيلاتها وقروضها لشركات القطاع العام عند 22.4 مليار درهم فقط، بنهاية يوليو 2017. وفي جانب الودائع المصرفية زاد رصيد الودائع لدى البنوك الوطنية بقيمة 36.7 مليار درهم تقريبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 2.7% لتبلغ 1.388 تريليون درهم بنهاية يوليو 2017، في حين تراجعت الودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية بالدولة، بنسبة 3.3% بنحو 7 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتستقر عند 204 مليارات درهم تعادل نحو 12.7% من إجمالي الودائع المحفوظة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو مؤشر يؤكد هيمنة البنوك الوطنية على السوق المصرفية المحلية في التمويل من جهة واستقطاب الودائع والسيولة المتوافرة لدى العملاء من جهة أخرى.