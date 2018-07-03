رسالة من قلب الأحواز تشكو تردي الأوضاع

أبوظبي (مواقع إخبارية)

نشر ناشطون شريطاً مصوراً لشاب من منطقة الأحواز العربية في إيران، وهو يوجه رسالة مؤثرة وسط تصاعد التظاهرات، احتجاجاً على تردي الخدمات. وظهر الشاب، وهو يشكو بحرقة الأوضاع المتردية في مدينة المحمرة بمحافظة خوزستان، وذلك خلال تظاهرة شارك فيها المئات رغم محاولات الأمن قمع المحتجين. وتحدث الشاب، الذي عرف عن نفسه بأنه ابن المحمرة، عن البطالة المتفشية في المنطقة التي يغلب عليها الطابع العربي، وتعاني منذ عقود الحرمان والاضطهاد. وشرح الشاب وفق تقرير لـ«سكاي نيوز عربية» معاناة المواطنين المزمنة التي طالت كافة أوجه الحياة، حيث يعمل النظام على محاصرة أبناء منطقة الأحواز العربية، ويحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية.

وأكد أن أبناء المناطق يعانون شح المياه والتلوث ونقص الغذاء، بالإضافة إلى الفقر الناجم عن الإهمال المتعمد من قبل النظام.