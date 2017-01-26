السيد المغلوب.. والعبد الغالب

محمد علي اليوسفي

تُطرح قضية العلاقة بــــ«الآخر» باعتبارها قضية حضارية ملازمة لمختلف الحضارات الماضية والراهنة، أساساً. ولأنها كذلك لا يمكن ربطها بمكان معين في زمان محدد، بمقدار ما تشكل واحدة من أهم المشاكل الأبدية التي تطرح في سياق أي تطور حضاري. إنها قضية مرافقةٌ لتاريخ الأقوام والأمم مع اختلاف مواقعها في السلم الحضاري: موقع الغالب والمغلوب.

ويتميز هذان الموقعان، بعد استتباب الغلبة لهذا الطرف، والاعتراف بتلك الغلبة من الطرف الثاني، ولو مؤقتاً، بحرب أخرى ضمنية تواصل ما أسفرت عنه الحروب المعلنة من توزيع للأدوار.

إذا الغالب، والمقصود به هنا الحضارة الماسكة بزمام عصرها، يتمتع بقوة تمكنه من الإشعاع خارج حدوده في مختلف المجالات التي تصون انتصاره وتفوَّقه، وتضمن تحكَّمه في الداخل وفي الخارج بدرجات متفاوتة من السيطرة؛ لا سيما وأنّ للسيطرة وجهيْن، كما تلوح في علاقة الغالب بالمغلوب عند ابن خلدون، أو في العلاقة الجدلية بين السيد والعبد عند هيجل.

تبدأ السيطرة بالقوة العسكرية المباشرة لتواصل تحكمها من خلال الاستفادة بمصادر ثورة المغلوب، ومراكمة كل ما يضمن البذخ والعيش الرغيد. فتفرض الحضارة المتفوقة آلياتها الاقتصادية والثقافية، وإنْ كان ذلك جزئياً، لتجد نفسها قد أخذت بدورها من آليات المغلوب وخصوصياته. ولعلّ هذا الأمر يفسر اعتناء الدولة العربية الإسلامية في الماضي بحضارات الشعوب المجاورة.