الإمارات تجمد حسابات إيرانية في قائمة الإرهاب

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، تجميد حسابات وأموال 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة. وشددت على الشركات المالية ضرورة الالتزام الكامل بالقرار، بما يجنبها التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الداخل والخارج.
فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الإمارات. وتضمنت الإجراءات، مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بالبحث عن وتجميد أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) المرتبطين بهم، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية. وشملت الإجراءات أيضاً تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) المرتبطة بهم.
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من جهة ثانية، كشف مسؤولون أميركيون أن ملف الحرس الثوري الإيراني وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على طاولة الإدارة الأميركية التي تقوم بمناقشته في الوقت الحالي، غير أنها لم تتوصل إلى توافق بهذا الشأن حتى الآن. ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية عن مصادر مقربة من وزير الخارجية، مايك بومبيو، أنه أحد أبرز أنصار تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب. لافتة إلى أن هذه الخطوة مطروحة على الطاولة منذ أشهر، ويتم دراستها بشكل مكثف مؤخراً كجزء من التصعيد باستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران.
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وكانت وزارة المالية الأميركية قد أدرجت وحدات الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر عام 2017 في قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب. وقالت آنذاك: «إن أسباب اتخاذ هذا القرار تعود إلى المساعدة التي يقدمها الحرس الثوري للجماعات الإرهابية، وبينها حزب الله وحماس وطالبان». وحذرت الولايات المتحدة قبل أيام حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد الرابع من نوفمبر المقبل. وأكدت أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات على إيران، والتي كان ترامب قد حددها بـ180 يوماً، عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي.